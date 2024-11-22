«РКС-Самара» информируют самарцев о работах на сетях водоснабжения на предстоящую неделю

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Как обычно по пятницам «РКС-Самара» информируют жителей города о работах на сетях водоснабжения. Большинство работ пройдёт без отключения воды, но в некоторых случаях перекрыть водоснабжение на несколько часов всё же придётся. Адреса сообщаем заранее и просим жителей при необходимости сделать запас воды.

26 ноября планируется установка запорной арматуры диаметром 300 мм по ул. Агибалова. Холодное водоснабжение будет отсутствовать с 8.00 до 19.00 по адресу: ул. Агибалова, 11.

Адрес установки бойлера: ул. Агибалова, 11.

Также 26 ноября бригада будет устранять технологический отказ на водоводе диаметром 1000 мм на Московском шоссе. Для этого с 10:00 26.11.2024 до 10:00 27.11.2024 холодная вода будет отключена по адресам: Парк культуры и отдыха им Ю.А. Гагарина, ул. 22 Партсъезда, 166.

27 ноября планируется замена пожарного гидранта и запорной арматуры на водопроводной линии диаметром 150 мм по ул. Стара Загора, поэтому водоснабжение будет отсутствовать с 9:00 до 17:00 по адресам: ул. Стара Загора, 269, 271, 273, 279, 281.

28 ноября будет произведена врезка водопроводного ввода на линии диаметром 225 мм по ул. Невской. Холодная вода будет отключена с 9:00 до 21:00 по адресам: ул. ул. Невская, 2, 7, 8, 9; ул. Циолковского, 3.

Адрес установки бойлера: ул. Невская, 2.

Также 28 ноября запланирована установка запорной арматуры и замена участка трубы на водопроводной линии диаметром 300 мм по ул. Красноармейской. Холодное водоснабжение будет отключено с 8:00 до 16:00 по адресам: ул. Агибалова, 10, 12; ул. Красноармейская, 117.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.