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 «РКС-Самара» информирует о работах на сетях водоснабжения на следующей неделе

7 апреля 2023 15:05
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Большинство работ пройдет без отключения воды, но в некоторых случаях перекрыть водоснабжение на несколько часов все же придется.

«РКС-Самара» информирует о работах на сетях водоснабжения на следующей неделе. Большинство работ пройдет без отключения воды, но в некоторых случаях перекрыть водоснабжение на несколько часов все же придется. Адреса сообщаем заранее и просим жителей при необходимости сделать запас воды.

11 апреля для проведения работ по замене задвижки и участка трубопровода диаметром 150 мм холодную воду могут отключить с 09:00 до 14:00 по адресам: ул. Галактионовская, 279, 277; ул. Самарская, 268.

В этот же день, 11 апреля, в связи с монтажом узла диаметром 400 мм ХВС будет отключено с 11.04 09:00 до 12.04 09:00 по адресам: ул. Черемшанская, 206А, 210, 212, 216; ул. Карачаевская, 31А, 31Б; ул. Майская, 49.

Также 11 апреля будет произведена  замена двух задвижек и пожарного гидранта  по Пугачевскому тракту, 25, 43, 35. ХВС будет отключено с 10:00 до 17:00 по адресам: пер.Долотный, 22А, 24А, 25А, 28, 26, 24, 22; Пугачевский тр., 61/62, 63, 61, 65, 55, 55А, 53, 59, 61В, 51, 37, 57, 35, 31, 33, 45, 49, 27, 29, 29А, 39, 41, 43, 27, 25, 19, 21; ул.Хасановская, 38, 36, 34, 32, 14, 19, 17, 30, 12, 28, 26, 24, 9, 8, 11,  10, 25, 6, 24, 33, 35, 37, 39, 31, 7, 27, 20, 5, 4А, 4, 2; пер.  Новомолодежный, 12, 16, 18, 10, 14, 12А, 19, 19А, 19Б, 19Г, 19А/2, 21, 14А, 21А, 23, 25, 27, 34, 32, 28, 30, 37, 35, 33.

Адрес установки бойлера: Долотный пер., 22А, Пугачевский тр., 27А.

12 апреля на ул. 22 партсъезда будут проводить замену пожарного гидранта. Для этого холодную воду отключат с 10:00 до 13:00 по адресам: ул. 22 Партсъезда, 154, 156, 158, 160, 162, 146, 150; ул. Стара Загора, 37, 37А.

Адрес установки бойлера: ул. 22 Партсъезда, 150.

13 апреля, в связи с заменой двух задвижек диаметром 200 мм и пожарного гидранта, холодная вода будет отсутствовать с 10:00 до 19:00 по адресам: ул. Советской Армии, 201, 201а.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.

Теги: РКС-Самара

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