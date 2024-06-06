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"РКС-Самара" готовы подключать к воде сразу по несколько домов

6 июня 2024 13:22
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"РКС-Самара" готовы подключать к воде сразу по несколько домов

Проект «Вода в улицы – в дом» был разработан сотрудниками «РКС-Самара» и реализуется уже несколько лет. Главная цель – дать всем жителям города в дома питьевую воду. Сотрудники ресурсного предприятия решили, что в 21 веке нельзя мириться с тем, что кто-то продолжает ходить за водой с вёдрами. Кроме элементарных неудобств для жителей, это ещё и антисанитария, т.к. колонки используются как места для мойки транспорта и безотчётного потребления воды.

За время работы программы 2339 частных домов подключены к сетям централизованного водоснабжения. Более 4 000 жителей, которые ранее ходили с вёдрами по улицам, теперь пользуются водой в доме. Параллельно ликвидировано более 1000 водоразборных колонок и выявлено более 400 самовольных врезок, а это и воровство воды, и угроза занесения инфекции в сеть.

Подключение предприятие делает по льготным тарифам. Чтобы понять, сколько будут стоить работы, не нужно пользоваться слухами, а необходимо обратиться к специалистам производственно-коммерческой службы «РКС-Самара». Здесь проводят обследование и производят расчёт, который зависит от многих факторов, из которых количество одновременно подключаемых домов – решающий. Тянуть трубу протяжённостью 100 метров для одного дома или для трёх – большая разница для каждого, желающего подключиться! Например, на ул. Ново-Вокзальной к воде одновременно подключились  11 домов, а на Больничном проезде – 7.

В тех районах, где районные администрации активно участвуют в решении проблем жителей, дела идут быстро: в Красноглинском районе все желающие подключены к централизованным сетям водоснабжения, в Промышленном районе осталась одна колонка, в Самарском – 9. Хуже всего дела в Кировском районе, здесь продолжает работать 61 колонка.

Хватит ходить за водой на улицу, открывайте дома кран! Приходите вместе с соседями и участвуйте в программе «Вода с улицы – в дом»!

Теги: РКС-Самара

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