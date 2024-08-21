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«РКС-Самара» дополнительно очищают воздух на канализационных насосных станциях
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«РКС-Самара» дополнительно очищают воздух на канализационных насосных станциях

21 августа 2024 12:43
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Вентиляция на канализации.

Канализационное насосные станции (КНС) - важная часть системы водоотведения большого города. На них установлено специальное оборудование, которое перекачивает стоки из централизованной сети на Городские очистные канализационные сооружения. «РКС-Самара» обслуживают больше 30 таких станций. На каждой из них есть приёмное отделение, куда каждый день приходит большой объём сточных вод со специфическим запахом.

Ресурсное предприятие в этом году начало устанавливать на КНС специальные вентиляционные системы, чтобы очищать воздух в приёмном отделении станции. Небольшие установки оборудованы фильтрами, которые убирают запахи и задерживают вредные примеси. Вентисистемы уже установили на пяти станциях, в планах оборудовать такими установками все канализационные насосные станции. Новое оборудование позволит улучшить работу КНС и повысить бережное отношение к окружающей среде.  

В рамках реконструкции Городских очистных канализационных сооружений, которую провели «РКС-Самара», уже было установлено подобное оборудование.  

 

Фото предоставлено пресс-службой «РКС-Самара»

 

Теги: РКС-Самара

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