РКС-Самара дали пояснения участникам новогодней акции, где искать скидку в 100 рублей

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В феврале абоненты «РКС-Самара» получили квитанции за январь 2022 года, и у некоторых возникли вопросы: а где же скидка в 100 рублей, обещанная тем, кто принял участие в акции «В Новый год – без старых долгов»? Спойлер: в квитанции.

Чтобы получить скидку на будущие начисления, нужно было оплатить ноябрьскую квитанцию (в том числе долг, если он есть), а также внести авансом плату за декабрь и – главное – заявить о своем желании. Для этого нужно было обязательно оставить заявку на получение подарка-скидки: либо прийти в ЦОК с копией оплаченных квитанций, либо направить электронное обращение на почту action@samcomsys.ru, прикрепив документ, свидетельствующий об оплате задолженности и аванса.

Всем, кто это сделал, в феврале засчитали скидку в 100 рублей, её можно найти в квитанции. Нужно посчитать разницу между графами «Задолженность (аванс) прошлых периодов» и «Начислено в расчётном периоде».