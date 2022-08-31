«РКС-Самара»: абонентам давно пора платить только за то, что потребили

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Если водой, которую поставляет «РКС-Самара», наполнить очень большую ванну, то за неё надо будет заплатить столько же, сколько за маленькую бутылку воды в магазине – около 20 рублей. Понятно, что даже 20 рублей отдавать просто так никому не хочется.

Именно поэтому для проведения расчёта за потреблённую воду всем абонентам рекомендуется установить приборы учёта. Более того, правительство всячески стимулирует этот процесс, и для тех абонентов, которые не устанавливают приборы учёта, вводятся повышающие коэффициенты при оплате. Иными словами: хочешь экономить, платить только за то, что вылил, - установи прибор учёта и регулярно передавай показания.

В некоторых ситуациях нет технической возможности установить счётчики. В этом случае повышающий коэффициент не применяется. Это ещё один способ экономить. Только в ресурсоснабжающей компании надо правильно оформить «отсутствие технической возможности».

Иногда квартира стоит пустая, например, когда хозяин находится в длительной командировке, или жильё долго продаётся. Если нет прибора учёта, то в соответствии с правилами будут выставляться счета по количеству собственников квартиры: сколько собственников, на такое количество жильцов будет выставляться квитанция по нормативу потребления. Внимание! Можно обратиться в «РКС-Самара» и попросить опломбировать вводную трубу. В этом случае не нужно передавать показания и не нужно платить, пока пломба не будет официально снята, по заявлению абонента. Всё просто: не потребляешь – не платишь. Только необходимо внимательно следить за сохранностью пломбы, если контролёры обнаружат срыв, то придётся заплатить за весь период.

К этим же рекомендациям должны прислушаться владельцы нежилых помещений: если помещение не планируется использовать длительный период, перекрывайте ввод с помощью специалистов из «РКС-Самара» и экономьте!

Приборы учёта и опломбировка ввода могут сберечь от нескольких сотен до нескольких тысяч рублей в месяц. Деньги никогда не бывают лишними.

Фото: «РКС-Самара»