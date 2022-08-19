«РКС-Самара»: 186 тысяч абонентов выбрали комфорт личного кабинета 

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Через ЛК на сайте samcomsys.ru можно передавать показания счётчиков и оплачивать холодное водоснабжение и водоотведение круглосуточно.

Более 22 тысяч самарцев – абонентов «РКС-Самара» – зарегистрировались в личном кабинете lk.samcomsys.ru с начала 2022 года. Общее количество пользователей этого сервиса превышает 186 000.

Важно: оплата услуг холодного водоснабжения и водоотведения через личный кабинет принимается без комиссии. Также в ЛК работает «Виртуальная приёмная», с помощью которой можно оставить любые заявления и обращения в ресурсоснабжающую организацию. И всё это – показания счётчиков, оплата квитанций, ответы на вопросы – без очередей и лишнего общения.

Показания приборов учёта водоснабжения необходимо передавать до 23 числа каждого месяца.