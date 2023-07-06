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РКС предлагают ужесточить ответственность за незаконное нанесение граффити

6 июля 2023 13:00
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РКС предлагают ужесточить ответственность за незаконное нанесение граффити

«Российские коммунальные системы» предлагают ужесточить ответственность за незаконное нанесение граффити. Головная компания поддержала инициативу «РКС-Самара», потому что проблема уродующих рисунков и надписей на насосных станциях существует во всех городах РФ. Действующий закон наказывает за вандализм не тех, кто портит внешний вид городов, а владельцев испорченных объектов - компании, которые обслуживают сети, вынуждены тратить время и средства на оплату штрафов, закраску надписей. 

«Российские коммунальные системы» считают, что ужесточение ответственности поможет сохранить архитектурный облик городов, а также поспособствует снижению количества штрафов для наших предприятий. Для внесения изменений в федеральное законодательство необходимо собрать 100 тысяч подписей. 

Оставить свой голос за то, чтобы инициативу на федеральном уровне рассмотрела Государственная Дума, можно по ссылке.

 

Теги: РКС-Самара

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