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Ремонтно-профилактические работы «РКС-Самара» на неделю с 15 июля

13 июля 2025 20:09
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Ремонтно-профилактические работы «РКС-Самара» на неделю с 15 июля

 Вниманию горожан! Ремонтно-профилактические работы «РКС-Самара» на неделю

 На 15 июля запланирована замена задвижки на ул. Блюхера. Холодную воду придётся отключить с 10:00 до 16:00 в домах по адресам: ул. Энтузиастов, 68, 70, 85, 87, 93, ул. Блюхера, 5.
Адрес установки бойлера: ул. Энтузиастов, 68.
 
 15 июля ООО «Еробетон» будет проводить работы на станции СППВ по замене задвижек и подстанции 6 кВт. В связи с этим с 08:00 до 22:00 без ХВС будут дома в пос. Управленческий.
 Адреса установки бойлеров: ул. Зеленая, 3-5; ул. Крайняя, 17, ул. С. Лазо, 46а .
 
 17 июля будет заменен узел диаметром 300 мм на Московском шоссе. Для этого с 10:00 до 22:00 холодное водоснабжение будет отключено по адресам: ул. Ново-Вокзальная, 247, 253, 255, 251, 257, 257А, 251А, 249, 257Б, 257В; Московское шоссе, 252, 252А, 252Б, 252В, 254; ул. Аминева, 4, 6, 8, 8Б, 8А, 10, 12.
 
 18 июля планируется замена задвижки диаметром 150 мм на ул. Аэродромной. В связи с этим с 09:30 до 16:30 без ХВС будет дома по адресам: ул. Аэродромная,  44, 46, 48, 50, 52, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 65А, 69, 71, 75; ул. Авроры, 99; ул. Аэродромная, 65; детский сад 302.

 Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.

Теги: РКС-Самара

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