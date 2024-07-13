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Ремонтно-профилактические работы «РКС-Самара» на неделю с 15 июля

13 июля 2024 11:06
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Ремонтно-профилактические работы «РКС-Самара» на неделю с 15 июля

По информации ресурсоснабжающей организации, большинство работ пройдёт без отключения воды, но в некоторых случаях возможно кратковременное отключение водоснабжения.

16 июля планируется ремонт запорной арматуры и обратных клапанов на ул. Никитинской. Для этого с 10:00 до 12:55 холодная вода будет отключена по адресам:

-ул. Никитинская, 66а, 75, 77, 79;
-ул. Агибалова, 68, 70, 76, 78, 80.

17 июля будет произведена замена задвижки по ул. Георгия Димитрова. Для этого подача ХВС будет ограничена с 9:00 до 17:00 по адресам:

-ул. Бубнова, 3, 5, 9;
-ул. Георгия Димитрова, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98;
-Московское шоссе, 284, 286, 290, 292.

Также 17 июля планируется замена задвижки по ул. Аэродромной. Для этого подача ХВС будет ограничена с 10:00 до 17:00 по адресам:

-ул. Партизанская, 176а, 180, 182, 186, 192, 204;
-ул. Аэродромная, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 99а.

18 июля из-за замены рубильников на электрических вводах №1 и №2 с 9:30 до 13:15 на пониженном давлении ХВС будет дом по адресу: ул. Г. Ратнера, 1а.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.

Теги: РКС-Самара

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