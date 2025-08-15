Я нашел ошибку
Главные новости:
Это экологические маршруты по Жигулёвскому государственному природному биосферному заповеднику имени И. И. Спрыгина.
Экотропы Самарской области теперь на национальном туристическом портале
За лето 2025 года специалисты «Т Плюс» выполнят техническое перевооружение 21 участка тепловых сетей в Самаре.
«Т Плюс» выполняет программу обновления теплосетей в Самаре без отставаний от графика
В 82% школ и детских садиков Самары успешно прошли гидравлические испытания.
В Самаре школы, детские сады и учреждения дополнительного образования готовят к предстоящему отопительному сезону
Среди первых доноров была заведующая поликлиническим отделением Большеглушицкой ЦРБ Сауле Айбулатова.
Жители села Большая Глушица приняли участие в донорской акции
Еще 482 объекта в работе. В том числе в 22 домах меняют лифты, в 83 домах ремонтируют фундамент.
В рамках программы капремонта в Самаре к настоящему времени готовы 149 зданий
Уже в субботу, 16 августа, теплоэнергетики совместно с персоналом обслуживающих организаций начнут подключение горячего водоснабжения для жилых домов и организаций Куйбышевского района Самары.
Раньше срока: «Т Плюс» завершила гидравлические испытания тепловых сетей отопительной котельной 116 километра
Жители и гости Самарской области увидят выступления популярной российской певицы Юлианны Карауловой, групп PIZZA и «Катюша», а также региональных артистов и коллективов, станут участниками культурных и спортивных событий.
В Самаре на площади Куйбышева состоится Фестиваль «Русское лето. ZaРоссию» 
В нём могут принять участие субъекты малого и среднего предпринимательства, которые включены в реестр субъектов МСП, и чей ОКВЭД относится к сфере креативных индустрий.
В Самарской области стартовал прием заявок на обучающий курс для креативных предпринимателей
Раньше срока: «Т Плюс» завершила гидравлические испытания тепловых сетей отопительной котельной 116 километра

15 августа 2025 16:06
141
Уже в субботу, 16 августа, теплоэнергетики совместно с персоналом обслуживающих организаций начнут подключение горячего водоснабжения для жилых домов и организаций Куйбышевского района Самары.

Сотрудники «Т Плюс» досрочно провели гидравлические испытания тепловых сетей отопительной котельной 116 километра. Это позволило выявить 23 слабых участка трубопроводов, большая часть из которых заменена. Уже в субботу, 16 августа, теплоэнергетики совместно с персоналом обслуживающих организаций начнут подключение горячего водоснабжения для жилых домов и организаций Куйбышевского района Самары.

Вместе с опрессовкой теплотрасс специалисты «Т Плюс» выполнили промывку магистралей, чтобы удалить отложения с внутренней поверхности труб. Тестовые пробы, взятые на тепловом выводе с котельной 116 километра, показали, что от источника в Куйбышевский район поступает чистая вода без примесей, соответствующая гигиеническим нормам. Однако при подключении жилых домов качество горячей воды в системе может заметно ухудшиться, если ряд обслуживающих организаций не подготовил внутридомовые системы к приёму тепла.

«Мы приглашаем наших коллег из управляющих компаний и товариществ собственников жилья принять участие в запуске горячего водоснабжения после ремонта. Это позволит оценить качество теплоносителя и провести дополнительную промывку тепловых вводов на жилые дома. Для эффективной подготовки к зиме важна совместная работа теплоэнергетиков и обслуживающих организаций», — отметил технический директор – главный инженер «Предприятия тепловых сетей» Александр Климашин.

В летний период управляющие компании, ТСЖ и ЖСК обязаны выполнить комплекс технических мероприятий по подготовке внутридомовых систем к приёму тепла. Причём в этом году процесс подготовки стал максимально прозрачным: любой житель может узнать, готов ли его дом к зиме, на сайте компании «Т Плюс» https://www.tplusgroup.ru/org/samara/clients/podgotovka-k-ozp/.

 

Фото предоставлено пресс-службой «Т Плюс»

Теги: Самара Т ПЛЮС

