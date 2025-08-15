Раньше срока: «Т Плюс» завершила гидравлические испытания тепловых сетей отопительной котельной 116 километра

141

Сотрудники «Т Плюс» досрочно провели гидравлические испытания тепловых сетей отопительной котельной 116 километра. Это позволило выявить 23 слабых участка трубопроводов, большая часть из которых заменена. Уже в субботу, 16 августа, теплоэнергетики совместно с персоналом обслуживающих организаций начнут подключение горячего водоснабжения для жилых домов и организаций Куйбышевского района Самары.

Вместе с опрессовкой теплотрасс специалисты «Т Плюс» выполнили промывку магистралей, чтобы удалить отложения с внутренней поверхности труб. Тестовые пробы, взятые на тепловом выводе с котельной 116 километра, показали, что от источника в Куйбышевский район поступает чистая вода без примесей, соответствующая гигиеническим нормам. Однако при подключении жилых домов качество горячей воды в системе может заметно ухудшиться, если ряд обслуживающих организаций не подготовил внутридомовые системы к приёму тепла.

«Мы приглашаем наших коллег из управляющих компаний и товариществ собственников жилья принять участие в запуске горячего водоснабжения после ремонта. Это позволит оценить качество теплоносителя и провести дополнительную промывку тепловых вводов на жилые дома. Для эффективной подготовки к зиме важна совместная работа теплоэнергетиков и обслуживающих организаций», — отметил технический директор – главный инженер «Предприятия тепловых сетей» Александр Климашин.

В летний период управляющие компании, ТСЖ и ЖСК обязаны выполнить комплекс технических мероприятий по подготовке внутридомовых систем к приёму тепла. Причём в этом году процесс подготовки стал максимально прозрачным: любой житель может узнать, готов ли его дом к зиме, на сайте компании «Т Плюс» https://www.tplusgroup.ru/org/samara/clients/podgotovka-k-ozp/.

Фото предоставлено пресс-службой «Т Плюс»