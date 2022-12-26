Прошел совместный рейд по отключению должников РКС-Самара и СамГЭС

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Комплексные долги за услуги ЖКХ повлекут за собой комплексное их отключение.

Когда многоквартирный дом находится на прямых расчётах с ресурсной компанией, все долги видны как на ладони. Холодное водоснабжение, водоотведение, электричество - эти услуги поступают в дома бесперебойно, воспринимаются как должное, а вот с оплатой возникают проблемы.

Ресурсные организации проверили платёжную дисциплину в домах на прямых расчётах, где люди не платят сразу за несколько видов коммунальных услуг. Долг жителей Самары перед компанией СамГЭС в 2022 году составил около 300 млн. рублей за электроэнергию. Долг жителей перед «РКС-Самара» - 1 миллиард 200 миллионов рублей за холодную воду и канализацию.

В борьбе за своевременную оплату услуг, уже потреблённых абонентами, ресурсоснабжающие компании «РКС-Самара» и СамГЭС решили объединить усилия. Специалисты компаний приехали в один из многоквартирных домов города по адресу ул. Подшипниковая 26. Здесь из 147 квартир долги за услуги ЖКХ имеет каждый пятый собственник. Специалисты компаний временно отключили от электроснабжения и водоотведения квартиру, хозяин которой в течение года не оплачивал коммунальные услуги накопил долг за электричество в размере 15 тыс. рублей и за холодное водоснабжение и водоотведении - более 17 тыс. рублей.

«Если люди не реагируют на досудебные уведомления, никак не выходят на связь, не оплачивают квитанции, мы отключаем их от услуг, это законная мера и действенная,» - отметил инженер группы по сбору дебиторской задолженности «РКС-Самара» Макар Кудинов.

«Отключаем тех абонентов, которые имеют задолженность более чем за два платёжных периода. Сначала мы отключаем от энергоснабжения квартиру частично, а если в течение десяти дней абонент не гасит долг, мы приостанавливаем услугу энергоснабжения полностью», - уточнил начальник отдела контроля учета СамГЭС Виктор Поваров.

Возобновление водоотведения и восстановление электроснабжения в таких случаях осуществляется после полного погашения задолженности и оплаты самой процедуры восстановления услуги. За возврат электричества - 2800 рублей, а за снятие заглушки на канализации - 3000 рублей.

Компании «РКС–Самара» и СамГЭС настоятельно рекомендуют не доводить ситуацию с оплатой коммунальных услуг до ограничения электроэнергии и водоотведения. Тем более, что неплательщики, оказавшиеся в тяжелой жизненной ситуации, могут обратиться в компании за реструктуризацией задолженности, получить рассрочку платежей.

«Мы продолжим практику совместных рейдов: это заставляет должников задуматься, - отметили представители ресурсоснабжающих компаний - Когда на горизонте появляется перспектива тотального отключения от услуг ЖКХ, люди понимают, что спрятаться не удастся, и уже ищут способы погасить долг».