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Преподаватели СамГТУ познакомились с работой Центра мониторинга качества «Т Плюс»

3 февраля 2023 17:55
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Диспетчеры и аналитики Центра в онлайн-режиме отслеживают данные приборов учета тепловой энергии.

ПАО «Т Плюс» презентовало преподавателям теплоэнергетического факультета Самарского государственного технического университета (СамГТУ) Центр мониторинга качества, созданный для оперативного анализа параметров тепла, поставляемого потребителям компании. Во встрече приняли участие заместитель директора Самарского филиала ПАО «Т Плюс» по экономике и финансам Дмитрий Смородинов и декан ТЭФ СамГТУ Константин Трубицын.

Диспетчеры и аналитики Центра в онлайн-режиме отслеживают данные приборов учета тепловой энергии, установленных в многоквартирных жилых домах, муниципальных учреждениях, производственных и иных объектах. В одной только Самарской области (Самара, Тольятти, Новокуйбышевск) на контроле этих специалистов находится свыше 11 тысяч приборов учета. В целом же Центр мониторинга качества анализирует параметры теплоснабжения в 35 городах «Т Плюс», отнесенных к ценовым зонам.

«Центр создан для точного контроля за производственными процессами, что позволяет сделать теплоснабжение наших клиентов еще лучше», - отметил Дмитрий Смородинов.

Кроме того, участники встречи обсудили взаимодействие энергокомпании и СамГТУ в части трудоустройства. Ежегодно на ТЭЦ, ГРЭС и тепловые сети «Т Плюс» приходят несколько десятков выпускников теплоэнергетического факультета. В настоящее время молодым специалистам доступен ряд вакансий, с которыми можно ознакомиться на официальном сайте.

Теги: Самара Т ПЛЮС

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