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Предупреждали - теперь действуем: «РКС-Самара» затампонировали два дома сразу

13 ноября 2023 16:12
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«РКС-Самара» начали отключать услуги водоотведения в квартирах должников. 

«РКС-Самара» перешли от слов к действиям: после того как больше 20 тысяч абонентов получили напоминания о долге, во всех районах города началось массовое тампонирование канализации у тех, кто так и не рассчитался по квитанциям.

Так, жильцы домов 76 и 78 по ул. Агибалова недоплатили ресурсной организации больше 400 тысяч рублей. Дома стоят в центре города и выглядят вполне благополучно: с ухоженным двором и чистыми подъездами. Под отключение услуги водоотведения попали 19 квартир - в них на выпусках уже устанавливаются заглушки, которые лишат хозяев возможности пользоваться водой, ванной, туалетом. Вода и стоки просто не будут уходить.

Такой дискомфорт для жителей - мера вынужденная, но законная и действенная. Ресурсное предприятие вправе отключить услугу, если за неё не вносится платёж в течение двух и более месяцев.

В «РКС-Самара» напоминают: платить всё равно приходится, только чем дольше с этим тянуть, тем больше придётся отдать денег за свою недобросовестность. Вместе  с долгом нужно будет оплатить и работы по демонтажу заглушки. Лучше всего проверить свои квитанции и внести все необходимые платежи. А если такой возможности сейчас нет, необходимо обратиться в компанию, чтобы получить рассрочку или другое удобное решение создавшейся ситуации.

 

Фото предоставлено пресс-службой «РКС-Самара»

 

Теги: РКС-Самара

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