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Представители «Т Плюс» рассказали о вкладе куйбышевских энергетиков в Победу в Великой Отечественной войне

11 апреля 2025 18:12
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В военное время главной задачей энергетиков было обеспечение надёжного энергоснабжения города: правительственных учреждений СССР, эвакуированных дипломатических миссий, посольств и оборонных предприятий.

Специалисты «Т Плюс» приняли участие в круглом столе региональной Общественной палаты на тему «ЖКХ Куйбышевской области в годы Великой Отечественной войны». Мероприятие было приурочено к 80-летию Победы. Цель – обратить внимание общественности на огромный вклад предприятий жилищно-коммунального комплекса, обеспечивавшего теплом, электроэнергией, горячей и холодной водой стратегические объекты Запасной столицы СССР.

В военное время главной задачей энергетиков было обеспечение надёжного энергоснабжения города: правительственных учреждений СССР, эвакуированных дипломатических миссий, посольств и оборонных предприятий. Более того, механический цех Куйбышевской ГРЭС был экстренно переоборудован под производство корпусов мин, которое продолжалось до 1945 года.

«Для куйбышевских энергетиков лозунг “Всё для фронта! Всё для победы!” означал строгую дисциплину и персональную ответственность. Рабочие смены длились по 12 часов, а после нужно было разгружать уголь. Нехватка персонала приводила к тому, что на электростанции работало много женщин и учащихся ремесленных училищ Куйбышева – 13-летних подростков. Несмотря на постоянные сбои в поставке топлива и износ оборудования, энергетики не допустили ни одного срыва подачи электрической энергии на предприятия и стройки», – рассказал технический директор – главный инженер Самарской ГРЭС Виктор Яшин.

Пять десятков сотрудников электростанции, ушедших на фронт, погибли. Памятная стела с их именами расположена на Самарской ГРЭС, а мемориальная табличка – на доме № 2а в Студенческом переулке, где в те годы проживали многие энергетики.

По итогам круглого стола участники решили активнее рассказывать подрастающему поколению о вкладе предприятий ЖКХ региона в Победу в Великой Отечественной войне. В частности, Самарский филиал «Т Плюс» запланировал в ближайшее время реализацию просветительского проекта «Свет в тёмные времена» для учащихся школ, вузов и ссузов. Также в этом году энергокомпания выпустит второе издание книги «Энергоармия».

 

Фото предоставлено пресс-службой «Т Плюс»

Теги: Самара Т ПЛЮС

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