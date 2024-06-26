Я нашел ошибку
Главные новости:
Цель акции – увековечить память всех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны.
«Сад памяти»: в Самарской области в рамках акции посадили 100 тысяч деревьев и кустарников
Госдума приняла закон об индексации пенсий работающим
Госдума приняла закон об индексации пенсий работающим
При направлении исполнительного листа в форме электронного документа, его изготовление на бумажном носителе не производится.
ГУФССП СО: исполнительный лист стал электронным
В этот день граждане и организации так же могут получить весь перечень услуг, предоставляемых Отделением СФР.
29 июня — дополнительный день приёма граждан в клиентских службах Отделения СФР по Самарской области
Участие в соревнованиях приняли около 100 спортсменов из 10 команд.
Самарские росгвардейцы – победители Кубка «Динамо» по мини-футболу
Протяженность ремонтируемого участка составляет 25,8 км.
В Самарской области ремонтируют поперечник между значимыми трассами региона
В Самарской области с начала 2024 года заключено более 3 тысяч социальных контрактов, которые помогают семьям и одиноким людям повысить уровень дохода.
Социальный контракт помог жителю Новокуйбышевска открыть гончарную мастерскую
В онлайн-формате прошел круглый стол комитета по развитию кадрового потенциала Ассоциации опорных вузов ПАО «Т Плюс».
Представители Ассоциации опорных ВУЗов «Т Плюс» поделились опытом привлечения молодежи в энергетику
Наверх
Самара  +21 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 87.28
-0.09
EUR 93.73
-0.35
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцев приглашают на презентацию книги «Герои волжской вольницы»
Самарская кирха приглашает на концерт «Лето в стиле барокко»
В Самаре пройдет пройдет пешеходная экскурсия «От Маштакова к Залесову: доходные дома Самары»
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Представители Ассоциации опорных ВУЗов «Т Плюс» поделились опытом привлечения молодежи в энергетику

26 июня 2024 14:09
133
В онлайн-формате прошел круглый стол комитета по развитию кадрового потенциала Ассоциации опорных вузов ПАО «Т Плюс».

В онлайн-формате прошел круглый стол комитета по развитию кадрового потенциала Ассоциации опорных вузов ПАО «Т Плюс». В мероприятии приняли участие специалисты по работе с персоналом Самарского филиала «Т Плюс» и представители ведущих высших учебных заведений Урала и Поволжья.

Напомним, в феврале 2024 года десять вузов, которые готовят специалистов по техническим специальностям для ТЭК, подписали меморандум о создании Ассоциации опорных вузов «Т Плюс». Она призвана повысить привлекательность профессии теплоэнергетика и обеспечить стратегически важную отрасль квалифицированными кадрами.

На сегодняшний день в рамках Ассоциации создан ряд комитетов, призванных помочь энергетикам и преподавателям обменяться имеющимся опытом и выработать общие решения. Основной темой круглого стола комитета по развитию кадрового потенциала интеграции работодателя в проекты и события вузов с целью его продвижения. Докладчиками выступили представители Самарского филиала «Т Плюс» Елена Васильева и Екатерина Курченкова, а также руководитель комитета - советник директора Уральского энергетического института Уральского федерального университета им. Б.Н.Ельцина Павел Любушкин.

«Дискуссия получилась активной и насыщенной, поскольку тема бренда и его продвижения в университетской среде чрезвычайно актуальна. Многие региональные наработки могут быть востребованы у коллег из других регионов. На мой взгляд, подобные мероприятия помогают организовать эффективную совместную работу по повышению престижности профессий энергетической отрасли. Ассоциация в целом позволяет создавать комфортную и безопасную среду формирования совершенно нового этапа во взаимодействии вузов и работодателя», – отметила начальник управления обучения, развития персонала и корпоративной культуры Самарского филиала ПАО «Т Плюс» Екатерина Курченкова.

По итогам круглого стола было решено рекомендовать всем вузам, входящим в Ассоциацию, учесть опыт продвижения бренда «Т Плюс» в Самарском государственном техническом университете, а также проекты Уральского федерального университета. Кроме того, актуальным и полезным был признан формат мероприятий с приглашением к участию представителей вузов из других комитетов.

Теги: Самара Т ПЛЮС

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Ребята узнали, где вырабатывается тепло для отопления и как оно попадает в многоквартирные дома, как нужно себя вести вблизи энергетических объектов и чем они могут быть опасны.
25 июня 2024, 18:43
Энергетики «Т Плюс» провели Урок безопасности тепла для юных самарцев
Ребята узнали, где вырабатывается тепло для отопления и как оно попадает в многоквартирные дома, как нужно себя вести вблизи энергетических объектов и чем они... ЖКХ
342
В текущем году свои дипломные проекты защищают 20 бакалавров и 8 магистров кафедры «Тепловые электрические станции».
20 июня 2024, 16:53
Руководители «Т Плюс» оценили дипломные проекты выпускников СамГТУ
В текущем году свои дипломные проекты защищают 20 бакалавров и 8 магистров кафедры «Тепловые электрические станции». ЖКХ
678
Энергетики призывают жителей Куйбышевского района Самары соблюдать обязательные правила безопасности.
20 июня 2024, 15:58
«Т Плюс» выполнит второй этап ремонта тепловых сетей от котельной 116 км
Энергетики призывают жителей Куйбышевского района Самары соблюдать обязательные правила безопасности. ЖКХ
564

В центре внимания
В Самарской области выросли инвестиции в основной капитал
26 июня 2024  09:58
В Самарской области выросли инвестиции в основной капитал
166
Вячеслав Федорищев представил поправки в областной бюджет с учетом наказов жителей Самарской области.
25 июня 2024  17:54
По предложению Вячеслава Федорищева на решение социально значимых задач региона будет дополнительно направлено 24,5 млрд рублей  
1781
Вячеслав Федорищев подчеркнул, что работа по формированию команды Правительства Самарской области будет продолжена.
25 июня 2024  16:37
Врио вице-губернатора – руководителем департамента внутренней политики региона стал Александр Фетисов
566
Врио вице-губернатора Самарской области стал Антон Емельяненко
25 июня 2024  14:00
Врио вице-губернатора Самарской области стал Антон Емельяненко
468
Руководителем администрации губернатора Самарской области станет Вячеслав Романов
25 июня 2024  13:57
Руководителем администрации губернатора Самарской области станет Вячеслав Романов
505
Весь список