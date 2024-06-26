Представители Ассоциации опорных ВУЗов «Т Плюс» поделились опытом привлечения молодежи в энергетику

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В онлайн-формате прошел круглый стол комитета по развитию кадрового потенциала Ассоциации опорных вузов ПАО «Т Плюс». В мероприятии приняли участие специалисты по работе с персоналом Самарского филиала «Т Плюс» и представители ведущих высших учебных заведений Урала и Поволжья.

Напомним, в феврале 2024 года десять вузов, которые готовят специалистов по техническим специальностям для ТЭК, подписали меморандум о создании Ассоциации опорных вузов «Т Плюс». Она призвана повысить привлекательность профессии теплоэнергетика и обеспечить стратегически важную отрасль квалифицированными кадрами.

На сегодняшний день в рамках Ассоциации создан ряд комитетов, призванных помочь энергетикам и преподавателям обменяться имеющимся опытом и выработать общие решения. Основной темой круглого стола комитета по развитию кадрового потенциала интеграции работодателя в проекты и события вузов с целью его продвижения. Докладчиками выступили представители Самарского филиала «Т Плюс» Елена Васильева и Екатерина Курченкова, а также руководитель комитета - советник директора Уральского энергетического института Уральского федерального университета им. Б.Н.Ельцина Павел Любушкин.

«Дискуссия получилась активной и насыщенной, поскольку тема бренда и его продвижения в университетской среде чрезвычайно актуальна. Многие региональные наработки могут быть востребованы у коллег из других регионов. На мой взгляд, подобные мероприятия помогают организовать эффективную совместную работу по повышению престижности профессий энергетической отрасли. Ассоциация в целом позволяет создавать комфортную и безопасную среду формирования совершенно нового этапа во взаимодействии вузов и работодателя», – отметила начальник управления обучения, развития персонала и корпоративной культуры Самарского филиала ПАО «Т Плюс» Екатерина Курченкова.

По итогам круглого стола было решено рекомендовать всем вузам, входящим в Ассоциацию, учесть опыт продвижения бренда «Т Плюс» в Самарском государственном техническом университете, а также проекты Уральского федерального университета. Кроме того, актуальным и полезным был признан формат мероприятий с приглашением к участию представителей вузов из других комитетов.