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Подать заявку на участие в акции «Лучшие УК и ТСЖ» можно до 31 июля

21 июля 2021 13:26
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Подать заявку на участие в акции «Лучшие УК и ТСЖ» можно до 31 июля

Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» продлил срок приема заявок на участие в акции «Лучшие УК и ТСЖ». Обслуживающие организации, не успевшие направить свои данные по электронному адресу samara@esplus.ru, могут это сделать до 31 июля.

Напомним, что акция «Лучшие УК и ТСЖ» в Самарской области проходит третий год подряд. Ее участниками могут стать обслуживающие организации, имеющие договор теплоснабжения с Самарским филиалом АО «ЭнергосбыТ Плюс». Комиссия экспертов энергокомпании будет оценивать УК и ТСЖ по целому ряду критериев: своевременная оплата поставки теплоресурсов, наличие исправно работающих общедомовых приборов учета, а также индивидуальных счетчиков ГВС в квартирах жильцов. Победители акции в этом году получат в подарок сертификаты на приобретение материалов и техники для обслуживания придомовых территорий.

«Мы уже получили заявки от многих обслуживающих организаций Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани. При этом решили предоставить возможность заявиться на участие в акции тем, кто по различным причинам не успел этого сделать. Причем сами жильцы могут проявить активность и выдвинуть свою УК на участие в акции», - подчеркнул директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

Заявки на конкурсную комиссию можно отправить до 31 июля 2021 года по электронному адресу samara@esplus.ru. В заявке требуется указать наименование управляющей организации, номер счета, контактное лицо, адрес электронной почты и телефон для связи. Шорт-лист лидеров конкурса станет известен до 20 сентября, и к концу ноября определятся победители 2021 года.

Теги: Т ПЛЮС

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