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Почти половина клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» из числа юридических лиц перешла на электронный документооборот

17 января 2023 15:01
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Электронный документооборот является эффективным инструментом для юридических лиц, позволяя экономить время на обработку информации.

За 2022 год свыше 2,5 тысячи организаций региона, являющихся клиентами Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс», сделали выбор в пользу электронного документооборота (ЭДО). В общей сложности более 7 тысяч предприятий Самарской области или 47% клиентов энергосбытовой компании используют данную систему.

Электронный документооборот является эффективным инструментом для юридических лиц, позволяя экономить время на обработку информации, поиск необходимых документов, снижать затраты на бумагу и печать. Система заключения договора через ЭДО достаточно проста: нужно отправить через Личный кабинет оператора электронного документооборота в адрес «ЭнергосбыТ Плюс» заявку с приложением необходимых документов.

«В последнее время мы отмечаем существенный рост числа подписок на данный сервис, что говорит об удобстве данной системы взаимодействия с энергокомпанией», - рассказал директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

Теги: Т ПЛЮС

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