Почти половина клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» из числа юридических лиц перешла на электронный документооборот

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За 2022 год свыше 2,5 тысячи организаций региона, являющихся клиентами Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс», сделали выбор в пользу электронного документооборота (ЭДО). В общей сложности более 7 тысяч предприятий Самарской области или 47% клиентов энергосбытовой компании используют данную систему.

Электронный документооборот является эффективным инструментом для юридических лиц, позволяя экономить время на обработку информации, поиск необходимых документов, снижать затраты на бумагу и печать. Система заключения договора через ЭДО достаточно проста: нужно отправить через Личный кабинет оператора электронного документооборота в адрес «ЭнергосбыТ Плюс» заявку с приложением необходимых документов.

«В последнее время мы отмечаем существенный рост числа подписок на данный сервис, что говорит об удобстве данной системы взаимодействия с энергокомпанией», - рассказал директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.