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По Самарской области поехал деревянный туалет

24 июня 2022 11:17
207
По Самарской области поехал деревянный туалет

Сотрудники «РКС-Тольятти» подхватили идею коллег из «РКС-Самара» и отправили деревянный туалет к домам, постоянно засоряющим канализацию, напоминать о правилах. 

Идея самарского ресурсоснабжающего предприятия отправить деревянный туалет к дому, где чаще всего засоряют канализацию, произвела впечатление на многих. С помощью такой информационно-профилактической меры сотрудники «РКС-Самара» надеются достучаться до тех, кто не соблюдает правила проживания в современном цивилизованном обществе. Может быть, воспоминания о деревянном сортире во дворе многоэтажного дома помогут жителям сделать верный выбор: выбросить мусор в ведро, а не в унитаз. 

 Коллеги из «РКС-Тольятти» подхватили идею. 23 июня деревянный туалет был установлен в Тольятти на ул. Мира, 138. Именно этот дом сейчас возглавляет список домов-нарушителей. В 2022 году аварийные бригады выезжали сюда уже 7 раз. 

Возможно, такой способ профилактики засоров окажется эффективным, и его возьмут на вооружение другие предприятия, входящие в группу РКС, и все компании, занимающиеся обслуживанием канализационных сетей. Проблема нарушения, незнания правил пользования канализацией остается одной из самых серьезных для всех предприятий ЖКХ. 

 

Теги: РКС-Самара

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