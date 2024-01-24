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Пирамида РКС-Самара теперь борется с незаконным сливом ЖБО

24 января 2024 12:22
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Пирамида РКС-Самара теперь борется с незаконным сливом ЖБО

Поставили пирамиду... на колодец. Но не за долги, а за незаконный слив ЖБО. Специалисты «РКС-Самара» закрыли доступ к люку на перекрёстке улиц Снежной и Реактивной. Местные жители пожаловались в ресурсную организацию, что рядом с их домами постоянно сливают стоки: на дороге собирается очередь из ассенизаторских машин, повсюду разлив отходов, стоит неприятный запах, канализационная линия периодически забивается.

Рабочие ресурсной компании не просто закрыли колодец и установили плакаты с запрещающими объявлениями, но и поставили на крышку полуторатонную пирамиду, чтобы надёжно перекрыть доступ к коммуникациям. Помогло ненадолго: не прошло и пары дней, как снова позвонили жильцы близлежащих домов - слив продолжается. Оказалось, что владельцы бочек, не желая лишаться быстрой незаконной и экологически вредоносной прибыли, нашли технику, сдвинули пирамиду и пробили в плите перекрытия дыру для слива. Одно нарушение закона повлекло за собой цепочку других.

Доступ к колодцу ресурсное предприятие всё равно закроет, но пока ситуация с приёмом жидких бытовых отходов в Самаре остаётся напряжённой. Несмотря на то, что в городе есть две точки для приёма стоков от населения, владельцы ассенизаторских бочек предпочитают избавляться от отходов незаконно. Они думают только о быстрой прибыли, закрывая глаза на то, что нарушают закон, выводят из строя городские коммуникации, наносят вред экологии, подвергают риску заражения неизвестными отходами окружающую среду.

Жителей, заметивших незаконный слив из ассенизаторских машин в любое другое место, кроме установленных (в п.Мехзавод и на ул.Береговой), просим делать фото и видео записи и сообщать об этом в ресурсную организацию: через раздел «Сообщить о проблеме» на сайте samcomsys.ru 

 

Теги: РКС-Самара

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