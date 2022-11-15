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ПАО «Т Плюс» предупреждает о мошенничестве в сфере закупок

15 ноября 2022 10:59
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ПАО «Т Плюс» предупреждает о мошенничестве в сфере закупок

ПАО «Т Плюс» выявило новые случаи мошенничества в закупочных процедурах. Неустановленные лица от имени компании распространяют информацию якобы о проведении закупок с использованием поддельных документов, чтобы в дальнейшем навязать оплату за участие в тендерах.

Напоминаем потенциальным поставщикам и контрагентам, что компания не берет деньги за участие в закупочных процедурах. План закупок ПАО «Т Плюс» опубликован и своевременно актуализируется в Единой информационной системе (ЕИС). Каждая закупка имеет номер лота, который всегда можно проверить.

Также каждая конкурентная закупочная процедура сопровождается размещением в личном кабинете ЕИС извещения и всей необходимой документации с привязкой к номеру лота в плане закупок, с указанием контактного лица – сотрудника ПАО «Т Плюс». Информация дублируется на сайте компании в разделе закупки www.tplusgroup.ru.

В приглашениях к участию обязательно должен быть указан номер извещения о закупке, опубликованный в ЕИС, номер закупки на электронной торговой площадке, если она проходит в электронной форме.

В случае сомнений в достоверности закупочной процедуры или отправителе запроса, направляйте сообщения на горячую линию ПАО «Т Плюс» по телефону 8 (800) 700-06-06 или на электронную почту hotline@tplusgroup.ru. Вся информация о фактах мошенничества передаётся в Службу безопасности компании, а при необходимости - в правоохранительные органы.

Теги: Т ПЛЮС

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