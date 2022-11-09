ПАО «Т Плюс» отремонтировало котлоагрегат на Безымянской отопительной котельной

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ПАО «Т Плюс» выполнило капитальный ремонт энергетического котла №4 Безымянской отопительной котельной. Работы велись на протяжении четырех месяцев.

На котлоагрегате было заменено порядка 15 тонн поверхностей нагрева и использовано около 90 тонн огнеупорного кирпича для обмуровки (системы огнеупорных и теплоизоляционных ограждений).

«Выполненный ремонт позволил улучшить показатели энергокотла, а также увеличить надежность теплоснабжения ключевых клиентов компании», — отметил главный инженер филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» Андрей Филиппов.