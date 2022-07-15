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Ответственные УК и ТСЖ могут стать участниками акции «Лучшая жилищная организация»

15 июля 2022 17:14
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"Качественная подготовка многоквартирных домов к отопительному сезону является одним из критериев конкурса на лучшую жилищную организацию".

Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает управляющим компаниям (УК) и товариществам собственников жилья (ТСЖ) на необходимость подготовки жилого фонда к отопительному сезону 2022-2023 годов. Самые ответственные из них смогут принять участие в акции «Лучшая жилищная организация-2022».

Напомним, что в рамках подготовки к зиме УК и ТСЖ Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани должны выполнить ряд технических мероприятий, среди которых в том числе:

1) гидравлические испытания и промывка внутридомовых систем для поиска и устранения дефектов;

2) настройка систем автоматического регулирования путем установки сужающих устройств;

3) герметизация тепловых вводов;

4) восстановление тепловой изоляции на трубопроводах для сокращения потерь тепловой энергии.

Полный перечень мероприятий представлен в составе рекомендаций, которые «ЭнергосбыТ Плюс» направлял в адрес обслуживающих организаций весной 2022 года. Причем с графиками проверки готовности объектов любой житель региона может ознакомиться на официальном сайте поставщика тепловой энергии «Т Плюс». 

«Качественная подготовка многоквартирных домов к отопительному сезону является одним из критериев конкурса на лучшую жилищную организацию. По его итогам будут определены региональные лидеры, приятным бонусом для которых станут ценные подарки от энергокомпании. Приглашаем все обслуживающие организации региона к участию!», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

Заявки на участие в акции «Лучшая жилищная организация-2022» принимаются на официальную почту samara@esplus.ru, а также в офисах обслуживания клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» до конца августа. Комиссия из числа экспертов энергокомпании будет оценивать конкурсантов по целому ряду критериев, среди которых качественное выполнение рекомендаций по подготовке к отопительному сезону, соблюдение платежной дисциплины и процент комплектации приборами учета жилого фонда. Подведение итогов и награждение победителей акции традиционно пройдет в декабре 2022 года.

Теги: Т ПЛЮС

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