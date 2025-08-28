Я нашел ошибку
Главные новости:
В формате игры и интерактивных заданий юные посетители узнают о жизни детей и подростков в эвакуации.
1 сентября состоится экскурсия для детей в Музее Рязанова
Благодаря его инициативе и поддержке коллектива автомобиль будет использоваться для выполнения боевых задач.
Сотрудник УФСИН СО оказал поддержку бойцам в зоне СВО
В полиэтиленовом пакете с конфетами «карамель» ухищрённым способом были спрятаны наркотические вещества.
В исправительную колонию №5 УФСИН СО не попали запрещенные предметы
Будьте внимательны и осторожны!
Завтра в губернии ожидается усиление ветра
Выступления экспертов «РКС-Самара» показали: опыт предприятия имеет прикладное значение для всей отрасли и может стать основой новых решений, направленных на повышение эффективной работы водоканалов и улучшение качества жизни горожан. 
Опыт специалистов «РКС-Самара» заинтересовал профессиональное сообщество водоканалов России
Победителей определили среди представителей малого, среднего и крупного бизнеса в сфере промышленности, высоких технологий и услуг.
Успехи четырех самарских предприятий-экспортеров отметили на уровне ПФО
Его новый размер составляет 100% величины прожиточного минимума для трудоспособного населения региона. В 2025 году его размер - 18 169 рублей.
С 1 сентября Отделение СФР СО выплачивает студенткам пособие по беременности и родам в новом размере
Планируйте семейный досуг.
Как отметить День знаний в Самаре
Бойцы ОМОНа познакомили самарских школьников с работой дронов и современной экипировкой
Кураторская экскурсия по выставке «Здесь осталось детство» пройдет в Самаре
1 сентября самарцев приглашают на Экологический день знаний в зоопарк
Опыт специалистов «РКС-Самара» заинтересовал профессиональное сообщество водоканалов России

28 августа 2025 14:56
97
Технические решения «РКС-Самара» заинтересовали представителей разных водоканалов страны и экспертного сообщества. Сотрудники предприятия презентовали их в рамках деловой программы XVII Конференции водоканалов России, которая проходит в Самаре. 

Технические решения «РКС-Самара» заинтересовали представителей разных водоканалов страны и экспертного сообщества. Сотрудники предприятия презентовали их в рамках деловой программы XVII Конференции водоканалов России, которая проходит в Самаре.

Главный инженер «РКС-Самара» Игорь Давыдов рассказал о росте засоров на сетях водоотведения. Он представил коллегам «ловушку для мусора» - специальное устройство, которое устанавливается на границе ответственности с управляющими компаниями и задерживает мусор, который сбрасывается жителями в канализацию.  Чтобы установка ловушек стала обязательной для всех, необходимо проделать большую, в том числе законодательную, работу.

«Управляющие компании, жители должны понимать свою ответственность за то, что происходит на общегородских коммуникациях. Специалисты готовы устранять технические неполадки, но просто вычищать мусор из труб – это не работа водоканалов, это бездарная трата ресурсов. Отчасти решить эту проблему могут наши ловушки», - отметил Игорь Давыдов. 

Заместитель начальника юридического отдела «РКС-Самара» Сергей Горохов обратил внимание на проблему разграничения зоны ответственности ресурсоснабжающих организаций с многоквартирными домами и предприятиями. По его словам, отсутствие чётких правил приводит к отказу последних обслуживать коммуникации, которые фактически принадлежат им.

Директор по качеству «РКС-Самара» Юлия Егорова совместно с профессором, доктором наук Сергеем Степановым представила опыт применения компьютерного моделирования процессов биологической очистки сточных вод. В условиях ужесточения требований к очистке стоков, цифровые инструменты помогают добиться высокой точности технологических процессов. Ранее подобных отечественных разработок в отрасли не было.

Выступления экспертов «РКС-Самара» показали: опыт предприятия имеет прикладное значение для всей отрасли и может стать основой новых решений, направленных на повышение эффективной работы водоканалов и улучшение качества жизни горожан. 

 

Фото предоставлено пресс-службой «РКС-Самара»

Теги: РКС-Самара Самара

