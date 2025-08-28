Опыт специалистов «РКС-Самара» заинтересовал профессиональное сообщество водоканалов России

97

Технические решения «РКС-Самара» заинтересовали представителей разных водоканалов страны и экспертного сообщества. Сотрудники предприятия презентовали их в рамках деловой программы XVII Конференции водоканалов России, которая проходит в Самаре.

Главный инженер «РКС-Самара» Игорь Давыдов рассказал о росте засоров на сетях водоотведения. Он представил коллегам «ловушку для мусора» - специальное устройство, которое устанавливается на границе ответственности с управляющими компаниями и задерживает мусор, который сбрасывается жителями в канализацию. Чтобы установка ловушек стала обязательной для всех, необходимо проделать большую, в том числе законодательную, работу.

«Управляющие компании, жители должны понимать свою ответственность за то, что происходит на общегородских коммуникациях. Специалисты готовы устранять технические неполадки, но просто вычищать мусор из труб – это не работа водоканалов, это бездарная трата ресурсов. Отчасти решить эту проблему могут наши ловушки», - отметил Игорь Давыдов.

Заместитель начальника юридического отдела «РКС-Самара» Сергей Горохов обратил внимание на проблему разграничения зоны ответственности ресурсоснабжающих организаций с многоквартирными домами и предприятиями. По его словам, отсутствие чётких правил приводит к отказу последних обслуживать коммуникации, которые фактически принадлежат им.

Директор по качеству «РКС-Самара» Юлия Егорова совместно с профессором, доктором наук Сергеем Степановым представила опыт применения компьютерного моделирования процессов биологической очистки сточных вод. В условиях ужесточения требований к очистке стоков, цифровые инструменты помогают добиться высокой точности технологических процессов. Ранее подобных отечественных разработок в отрасли не было.

Выступления экспертов «РКС-Самара» показали: опыт предприятия имеет прикладное значение для всей отрасли и может стать основой новых решений, направленных на повышение эффективной работы водоканалов и улучшение качества жизни горожан.

Фото предоставлено пресс-службой «РКС-Самара»