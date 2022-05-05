Определены сильнейшие сборные Самарской области в Чемпионате ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ»

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При поддержке «Т Плюс» в Самаре прошли решающие игры регионального этапа Чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ». Сильнейшими сборными стали девушки из Ставропольского района и юноши из Сызрани.

Этот сезон стал для Лиги «КЭС-БАСКЕТ» юбилейным. За минувшие 15 лет число регионов-участников выросло до 68. Непосредственно в чемпионате Самарской области в сезоне 2021-2022 гг. за место в финале боролись юные баскетболисты из 35 муниципальных образований региона. Следует отметить, что финал в Самарской области из-за введённых в стране ограничений был перенесён и прошёл уже после Суперфинала Чемпионата.

У девушек в финале встретились сборные из Советского района областной столицы и Ставропольского района. На паркете всё решилось в третьей десятиминутке. Команда Ставропольского района добилась преимущества в 14 очков, после чего уверенно довела матч до победы. У юношей команда из Сызрани взяла инициативу в свои руки с самого начала игры.

Команды, занявшие призовые места, получили медали и кубки. Самыми ценными игроками финала стали Екатерина Хлепитько (Ставропольский район) и Александр Тарбеев (г. Сызрань).

Результаты регионального этапа Чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» в Самарской области:

Девушки

I место – Ставропольский район

II место – Советский район г. Самары

III место – Октябрьский район г. Самары

Юноши

I место – г. Сызрань

II место – Волжский район

III место – г. Новокуйбышевск



