Около 7 тысяч организаций региона используют дистанционный документооборот с «ЭнергосбыТ Плюс»

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С начала 2022 года порядка 2000 организаций и предприятий региона, являющихся клиентами Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс», сделали выбор в пользу электронного документооборота (ЭДО). В целом сегодня около 7 тысяч компаний Самарской области используют данную систему при взаимодействии с энергетиками.

Главные преимущества электронного документооборота - это экономия времени на обработку информации, экономия средств на бумагу и печать, бессрочное хранение, быстрый поиск по фильтрам, а главное - безопасность, когда все вопросы можно решать дистанционно без посещения офисов и присутствия в местах скопления людей.

Система заключения договора через ЭДО достаточно проста: нужно отправить через Личный кабинет вашего оператора электронного документооборота в адрес «ЭнергосбыТ Плюс» заявку с приложением необходимых документов.

«Наша компания традиционно развивает дистанционные сервисы для клиентов. Существенный рост числа подписок в регионе говорит об удобстве данной системы взаимодействия с энергокомпанией», - рассказал директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

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