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Около 5,5 тысячи организаций Самарской области перешли на электронный документооборот с «ЭнергосбыТ Плюс»

11 августа 2022 10:07
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Около 5,5 тысячи организаций Самарской области перешли на электронный документооборот с «ЭнергосбыТ Плюс»

 

Порядка 5,5 тысячи юридических лиц Самарской области, являющихся клиентами Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс», перешли на электронный документооборот (ЭДО). Для тех, кто организовал свою работу в удаленном режиме, выстраивание взаимодействия через онлайн-каналы позволило существенно повысить скорость и надежность обмена всей необходимой документацией.

Благодаря ЭДО предприниматели могут дистанционно узнавать баланс по каждому договору, передавать показания приборов учёта, получать счета-фактуры и расчетные ведомости и консультироваться со специалистами по профильным вопросам.

«Онлайн-сервисы дают возможность нашим клиентам сократить затраты на печать, пересылку и получение документов. При этом работа в режиме электронного документооборота – это 100% гарантия доставки и быстрое получение документов», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

Подробнее о дистанционных сервисах для юридических лиц можно на официальном сайте энергокомпании https://samara.esplus.ru/

 

 
Теги: Т ПЛЮС

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