Около 45 тысяч клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» принимают участие в весенней акции 

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Порядка 45 тысяч жителей Самарской области погасили накопленную задолженность за теплоресурсы без процентов. Такую возможность своим клиентам предоставляет «ЭнергосбыТ Плюс» в рамках акции «Весна - тают пени!». К началу мая присоединившиеся к акции участники уже сэкономили на оплате пеней 7,2 млн рублей.

Напомним, что пени – это предусмотренные законодательством штрафные санкции за просрочку платежа. По условиям акции энергокомпания предоставляет возможность физическим лицам оплатить долги за отопление и ГВС без пеней. Все клиенты компании смогут ею воспользоваться до 31 мая 2022 года. На данный момент участниками акции уже погашено около 200 млн рублей просроченной задолженности.

«Наша компания предоставляет своим клиентам, имеющим долги, возможность списать пени и сэкономить семейный бюджет. Призываю всех граждан, не успевших погасить задолженность за тепло, присоединиться к этой традиционной инициативе и получить подарок от энергетиков», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

Подробности об акции «Весна – тают пени!» можно узнать на сайте promo.esplus.ru.

Фото: соцсети