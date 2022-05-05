Я нашел ошибку
Главные новости:
В состязаниях приняли участие свыше 260 борцов из 49 регионов страны, которые разыграли 10 комплектов наград.
На первенстве России по греко-римской борьбе среди юниоров представитель Самарской области завоевал золото
Стать участниками Лагеря могут дети и молодежь в возрасте от 12 до 17 лет включительно.
Самарская область в числе 5 регионов России летом примет военно-исторический лагерь "Страна Героев"
Не упусти свой шанс и воплоти свои задумки в реальность! 
Как грамотно подать заявку на фестиваль стрит-арта ПФО «ФормART»
В турнире приняли участие свыше 300 спортсменов из Беларуси, России и Казахстана, которые не только поборолись за медали, но и почтили память наших предков.
"Кубок Дружбы": на  международных соревнованиях по каратэ представительница Самарской области завоевала золото
Самарскую область представили 10 боксеров СШОР №4 "Ринг", завоевавшие 6 медалей.
В Ижевске завершилось первенство ПФО по боксу среди юношей и девушек 13-14 лет
На сцене выступают звезды отечественной эстрады  - Виктория Дайнеко, группа "Фабрика" и Дмитрий Харатьян.
На площади Куйбышева проходит музыкально-патриотический марафон «ZaРоссию»
По условиям акции энергокомпания предоставляет возможность физическим лицам оплатить долги за отопление и ГВС без пеней.
Около 45 тысяч клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» принимают участие в весенней акции 
Сообщила заведующий отделом искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков ГМИИ Александра Данилова.
Пушкинский музей: все экспонаты из коллекции Морозовых, возвращенные после выставки в Париже, находятся в удовлетворительном состоянии 
Наверх
Самара  +6 °C, Тольятти  +5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 69.42
-1.6
EUR 72.78
-1.78
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
6 мая в парке Победы пройдет праздник "Весна Победы"
На территории стадиона «Солидарность (Самара) Арена» появилась «Аллея Предпринимательства»
В Самаре поздравили ветеранов и тружеников тыла с наступающим Днем Победы
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Май 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Около 45 тысяч клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» принимают участие в весенней акции 

5 мая 2022 19:58
131
По условиям акции энергокомпания предоставляет возможность физическим лицам оплатить долги за отопление и ГВС без пеней.

Порядка 45 тысяч жителей Самарской области погасили накопленную задолженность за теплоресурсы без процентов. Такую возможность своим клиентам предоставляет «ЭнергосбыТ Плюс» в рамках акции «Весна - тают пени!». К началу мая присоединившиеся к акции участники уже сэкономили на оплате пеней 7,2 млн рублей.

Напомним, что пени – это предусмотренные законодательством штрафные санкции за просрочку платежа. По условиям акции энергокомпания предоставляет возможность физическим лицам оплатить долги за отопление и ГВС без пеней. Все клиенты компании смогут ею воспользоваться до 31 мая 2022 года. На данный момент участниками акции уже погашено около 200 млн рублей просроченной задолженности.

«Наша компания предоставляет своим клиентам, имеющим долги, возможность списать пени и сэкономить семейный бюджет. Призываю всех граждан, не успевших погасить задолженность за тепло, присоединиться к этой традиционной инициативе и получить подарок от энергетиков», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

Подробности об акции «Весна – тают пени!» можно узнать на сайте promo.esplus.ru.

 

Фото:   соцсети

 

Теги: Т ПЛЮС

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Определены сильнейшие сборные Самарской области в Чемпионате ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ»
05 мая 2022, 12:19
Определены сильнейшие сборные Самарской области в Чемпионате ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ»
Команды, занявшие призовые места, получили медали и кубки. ЖКХ
205
Необычное издание стало продолжением арт-проекта «Общее решение», реализованного в 2021 году в рамках фестиваля «ВолгаФест».
04 мая 2022, 17:58
Самарский путеводитель «Т Плюс» теперь доступен в электронном виде
Необычное издание стало продолжением арт-проекта «Общее решение», реализованного в 2021 году в рамках фестиваля «ВолгаФест». ЖКХ
402
Онлайн-сервисы «ЭнергосбыТ Плюс» позволяют максимально оперативно оплачивать тепло и горячую воду.
04 мая 2022, 16:59
Квитанции за тепло за апрель уже доступны клиентам «ЭнергосбыТ Плюс» 
Онлайн-сервисы «ЭнергосбыТ Плюс» позволяют максимально оперативно оплачивать тепло и горячую воду. ЖКХ
408

  • Консультант плюс
В центре внимания
Новые молочные фермы построят в Самарской области при поддержке Правительства региона
5 мая 2022  14:02
Новые молочные фермы построят в Самарской области при поддержке Правительства региона
254
Кроме того, выступят местные коллективы – «Кирилл да Марья шоу», кавер-группа Bellini, Государственный русский народный Волжский хор имени Петра Милославова. 
4 мая 2022  18:58
5 мая в Самаре на площади Куйбышева состоится трехчасовой концерт с российскими поп-звездами
1926
Временное ограничение движения транспорта введут в центре Самары
4 мая 2022  13:37
Временное ограничение движения транспорта введут в центре Самары
862
В Самаре на неделю сделают пешеходными несколько центральных улиц
4 мая 2022  13:02
В Самаре на неделю сделают пешеходными несколько центральных улиц
681
в Самаре стартовали дачные перевозки
2 мая 2022  13:14
В Самаре стартовали дачные перевозки
1074
Весь список