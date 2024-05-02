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Около 25 тысяч жителей Самарской области приняли участие в весенней акции «ЭнергосбыТ Плюс»

2 мая 2024 16:41
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Около 25 тысяч жителей Самарской области приняли участие в весенней акции «ЭнергосбыТ Плюс»

Первые 25 тысяч клиентов Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» погасили задолженность за тепло и приняли участие в ежегодной акции «Весна – тают пени». Данным жителям региона энергетики спишут имеющиеся пени за просрочку платежа.

Напомним, что весенняя акция «ЭнергосбыТ Плюс» проходит с 1 апреля до 31 мая 2024 года. Для участия в ней достаточно оплатить задолженность за коммунальные ресурсы (тепловую энергию, горячее водоснабжение), после чего энергокомпания аннулирует начисленные ранее пени, кроме тех, по которым имеются вынесенные судебные решения о взыскании долга.

«Высокий интерес горожан к весенней акции не случаен: ее участники получают возможность выгодно оплатить имеющуюся задолженность. Приглашаю всех клиентов компании последовать их примеру и в комфортном режиме урегулировать взаимоотношения с поставщиком ресурсов», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Владимир Сураев.

Принять участие в акции «Весна – тают пени» жители Самарской области могут до 31 мая 2024 года. Получить более подробную информацию можно на сайте promo.esplus.ru.

 

Теги: Т ПЛЮС

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