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Около 20 тысяч жителей Самарской области принимают участие в весенней акции «ЭнергосбыТ Плюс»

4 апреля 2023 16:58
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Этим клиентам энергетики спишут ранее начисленные пени, кроме тех, по которым имеются вынесенные судебные решения.

Первые 20 тысяч жителей Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани выполнили условия акции «Весеннее обновление» от «ЭнергосбыТ Плюс». Этим клиентам энергетики спишут ранее начисленные пени, кроме тех, по которым имеются вынесенные судебные решения.

Напомним, что с 1 марта по 30 апреля 2023 года Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» проводит акцию «Весеннее обновление». Чтобы стать ее участником, достаточно единовременно погасить имеющуюся задолженность и оплатить текущие начисления на дату платежа.

Произвести оплаты можно любым удобным способом: онлайн на сайте или в личном кабинете «ЭнергосбыТ Плюс» (номер Вашего лицевого счета состоит из 10 цифр), либо воспользовавшись любым интернет-банком.

«Благодаря весенней акции наши клиенты могут выгодно оплатить услуги энергокомпании, не переплачивая штрафные начисления за просрочку. С каждым годом число горожан, полностью рассчитавшихся за полученное тепло в рамках этой инициативы, только растет», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

Подробную информацию можно получить:

- на сайте;

- по телефонам контакт-центра (846) 957-84-00 (Самара), (8482) 24-92-44 (Тольятти) и (800) 700-10-32 (Новокуйбышевск, Сызрань);

- у специалистов офисов обслуживания клиентов Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс».

 

Теги: Самара Т ПЛЮС

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