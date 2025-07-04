Одной из старейших насосно-фильтровальных станций Самары исполнилось 94 года

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94 года назад – 4 июля 1931 года – в Самаре запустили в работу первую очередь новой насосно-фильтровальной станции. Город тогда рос быстро, ему нужно было много воды. И новую станцию, над которой работали больше 100 человек, ждали все.

В первые годы НФС подавала в город около 30 тысяч кубометров воды в сутки. Тогда запуск НФС-1 назвали «вторым дыханием самарского водопровода».

За годы Великой Отечественной войны мощность станции увеличилась в три раза, а к 70-м годам – до 650 тысяч кубометров воды в сутки. На тот момент НФС-1 подавала воду практически на всю Самару: и в стремительно растущие жилые районы, и на большие предприятия.

Сегодня НФС-1 – одно из головных сооружений городской системы водоснабжения, за которую отвечают «РКС-Самара». Станция снабжает водой больше половины города: Октябрьский, Железнодорожный, Советский районы и частично Ленинский, Самарский и Промышленный. Несмотря на внушительный возраст, станция сегодня – это современный объект с постоянно обновляющимся оборудованием. Здесь применяются новые технологии, провели большое строительство по инвестиционной программе «РКС-Самара».

Фото предоставлено пресс-службой «РКС-Самара»