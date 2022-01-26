Одно из самарских ТСЖ собирало с жителей плату за воду, но в ресурсоснабжающую компанию деньги не перечисляло

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ТСЖ «Тихая Гавань-1» решило по-тихому использовать деньги, которые жители, перешедшие на прямые расчеты с «РКС-Самара», продолжали перечислять на счета управляющей компании.

Дело было так. ТСЖ «Тихая Гавань-1» всегда являлось не самым добросовестным плательщиком. Оплата услуг производилась с опозданием, зачастую после судебных решений по исполнительным листам. С 1 мая 2021 года «РКС-Самара» перешли на прямые расчеты с жителями многоквартирных домов, обслуживаемых этим ТСЖ.

Ресурсоснабжающее предприятие со своей стороны обеспечило своевременное выставление и доставку квитанций жителям. Доставка осуществлялась до консьержей, т.к. руководство ТСЖ со своей стороны не только зарыло доступ курьерам к квартирам и почтовым ящикам, но и препятствовало получению квитанций жителями. Всего таких домов два, сумма начислений за один месяц составляет около 20 тысяч рублей.

По состоянию на 10.01.2022 просроченная задолженность по ТСЖ «Тихая Гавань-1» составляет 94 007 руб. На рассмотрении в суде находится исковое заявление на сумму основного долга 67 594 руб. Кроме того, образовалась задолженность жителей, находящихся на прямых расчетах, в размере 242 567 руб.

«РКС-Самара» обратились в прокуратуру Октябрьского района города Самары с просьбой провести проверку финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Тихая Гавань-1» на предмет нарушения действующего законодательства РФ. Также ресурсоснабжающая организация предложила проверить работу руководителя данного ТСЖ для исключения нецелевого использования денежных средств.



