Главные новости:
159 лифтов обновят в домах Самарской области в 2025 году
Набиуллина: замедление экономики в России происходит, но рецессии нет
В СамГМУ разработали образовательную программу для аспирантов по интеграции ИИ в научные исследования
65% жительниц Самары не пойдут замуж без любви: миф «успеть до 30» перестает работать
Мишустин: около 40 трлн руб направят на реализацию нацпроектов до 2030 года
в Самаре выросли продажи плееров, приставок, фотоаппаратов и телефонов из нулевых
через год жильцы смогут следить за капремонтом домов онлайн
Двенадцать театров Поволжья объединит фестиваль «Волга театральная» в Самаре
В Самаре стартовал Международный кинофестиваль «Соль земли»
В «ЗИМ Галерее» покажут фильмы с участием Юрия Стоянова и Дениса Бокурадзе
Музей-галерея «Заварка» в Самаре запускает семейную мастерскую «Нити»
Новые клиенты «ЭнергосбыТ Плюс» поддержали осеннюю акцию «Плати – не ПЕНЯй!»

18 сентября 2025 11:28
120
Новые клиенты «ЭнергосбыТ Плюс» поддержали осеннюю акцию «Плати – не ПЕНЯй!»

Жители Самарской области, ставшие клиентами «ЭнергосбыТ Плюс» в этом году, впервые принимают участие в акции энергокомпании «Плати – не ПЕНЯй!». Присоединиться к осенней активности можно до 30 сентября 2025 года.

Благодаря акции «Плати – не ПЕНЯй!» у жителей Самары, Новокуйбышевска, Тольятти и Сызрани появилась возможность, оплатив долги, полностью списать все имеющиеся пени, за исключением тех, о взыскании которых вынесен соответствующий судебный акт. Для этого необходимо с 1 по 30 сентября оплатить текущее начисление и погасить сумму имеющейся задолженности за отопление, горячее водоснабжение, а для жителей Автозаводского района Тольятти – ещё и холодное водоснабжение, и водоотведение.

Подробнее об акции «Плати – не ПЕНЯй!» можно узнать по телефону 8 (800) 700-10-32 или на официальном сайте Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» samara.esplus.ru.

 

Теги: Т ПЛЮС

