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МЧС назвало ориентировочное время восстановления электроснабжения потребителей в поселке Мехзавод.

Вечером 11 декабря в районе 19 км Московского шоссе вновь был поврежден кабель. В результате без света остались жители частных и многоквартирных домов. У кого котлы работают от электричества — без тепла.

Учитывая, что и прошлые выходные люди мерзли, ни решили привлечь внимание властей — перекрыли Московское шоссе.

К ликвидации аварии приступили ночью — рабочие меняют поврежденный кабель, пишет 63.ру.

— Ориентировочное время восстановления электроснабжения — 16:00 13 декабря. Без света остаются потребители трех многоквартирных жилых домов (757 человек, из них 151 ребенок) и 480 дачных домов (840 человек, из них 120 детей), — сообщили в региональном ГУ МЧС.