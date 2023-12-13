Названо ориентировочное время восстановления электроснабжения потребителей в поселке Мехзавод

Я нашел ошибку
Главные новости:
В настоящее время уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением передано в Самарский областной суд.
Ирина Волк: В Самарской области перед судом предстанут обвиняемые в бандитизме, вымогательствах, разбоях, грабежах и незаконном хранении огнестрельного оружия
Специалисты рассказали абитуриентам о программах поддержки учащихся со стороны энергокомпании.
«Т Плюс» приняла участие в Дне открытых дверей СамГТУ
В Самаре ночью -14, -16°С, днем -9, -11°С. Местами гололедица.
14 декабря в Самарской области ночью местами небольшой снег, до -14°С
По словам врача, крахмалистые продукты (к ним относится картофель) разделяют на содержащие медленные и быстрые углеводы.
Диетолог: о негативных свойствах картофеля
На выставке будут представлены работы последних 5 лет. Это серия цветной графики фантастических образов Самары и ее обитателей.
В Самарском Историческом парке откроется выставка художницы Евгении Тарасовой «О Самаре и не только»
Врио заместителя министра – руководитель департамента правового и кадрового обеспечения Денис Бутолин посетил с рабочим визитом Жигулевскую больницу.
Минздрав региона продолжает контрольные выезды в лечебные учреждения 
Новокуйбышевский завод «Волгопромвентиляция» успешно поставляет свою продукцию в 59 субъектов Российской Федерации и пять стран СНГ.
Новокуйбышевский завод вошел в нацпроект «Производительность труда»
Мероприятие направлено на профилактику коррупционных преступлений, формирование активной гражданской позиции у молодого поколения и повышение правовой грамотности.
Самарские транспортные полицейские и общественники встретились с учащимися транспортного колледжа
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.22
-0.76
EUR 97.4
-0.68
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарские транспортные полицейские и общественники встретились с учащимися транспортного колледжа
Представленные на выставке «Россия» достижения вызывают гордость у 97% посетителей
В Самаре этой зимой будут работать 128 катков
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Названо ориентировочное время восстановления электроснабжения потребителей в поселке Мехзавод

13 декабря 2023 12:46
210
Названо ориентировочное время восстановления электроснабжения потребителей в поселке Мехзавод

МЧС назвало ориентировочное время восстановления электроснабжения потребителей в поселке Мехзавод.

Вечером 11 декабря в районе 19 км Московского шоссе вновь был поврежден кабель. В результате без света остались жители частных и многоквартирных домов. У кого котлы работают от электричества — без тепла.

Учитывая, что и прошлые выходные люди мерзли, ни решили привлечь внимание властей — перекрыли Московское шоссе. 

К ликвидации аварии приступили ночью — рабочие меняют поврежденный кабель, пишет 63.ру.

— Ориентировочное время восстановления электроснабжения — 16:00 13 декабря. Без света остаются потребители трех многоквартирных жилых домов (757 человек, из них 151 ребенок) и 480 дачных домов (840 человек, из них 120 детей), — сообщили в региональном ГУ МЧС.

Теги: МЧС

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
День открытых дверей в пожарной части провели для сызранских студентов
13 декабря 2023, 12:43
День открытых дверей в пожарной части провели для сызранских студентов
Сотрудники пожарной охраны рассказали ребятам о разнообразии профессий в МЧС России, об особой ответственности и значимости службы. Общество
194
Сотрудники МЧС предупреждают школьников региона об опасности выхода на лед
10 декабря 2023, 13:51
Сотрудники МЧС предупреждают школьников региона об опасности выхода на лед
Для закрепления полученной информации раздали ребятам памятки. Общество
537
9 семьям города Отрадный специалисты выдали автономные пожарные извещатели с инструкцией по их эксплуатации
09 декабря 2023, 11:51
9 семьям города Отрадный специалисты выдали автономные пожарные извещатели с инструкцией по их эксплуатации
 Цель данной работы - повышение уровня обеспечения пожарной безопасности в местах проживания многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной... Общество
993

В центре внимания
СНТ Красноглинского района Самары подключают к электричеству.
13 декабря 2023  14:35
Дмитрий Азаров поручил до конца года обеспечить резервные подключения электроэнергии к СНТ в Самаре
186
Представленные на выставке «Россия» достижения вызывают гордость у 97% посетителей
13 декабря 2023  13:21
Представленные на выставке «Россия» достижения вызывают гордость у 97% посетителей
193
Скоро в Самаре появится еще одна остановка
13 декабря 2023  12:57
Скоро в Самаре появится еще одна остановка
189
15 декабря в Самаре начнут работать «елочные базары»
13 декабря 2023  10:24
15 декабря в Самаре откроются «елочные базары»
204
В День Конституции в Самарской области подвели предварительные итоги Года педагога и наставника.
12 декабря 2023  19:07
Губернатор Дмитрий Азаров вручил награды педагогам региона
479
Весь список