Начат прием заявок на участие в конкурсе «Старший по дому – надежный партнер» от «ЭнергосбыТ Плюс»

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В адрес Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» поступили первые 5 заявок на участие в конкурсе «Старший по дому – надежный партнер». Он призван подчеркнуть значимую роль председателей советов многоквартирных домов и продемонстрировать их наилучшие практики в управлении жилым фондом.

Напомним, данный конкурс проходит с 1 сентября по 15 декабря 2023 года. Стать участниками могут председатели советов МКД, чьи жители имеют прямые договоры с АО «ЭнергосбыТ Плюс». Среди основных критериев оценки своевременная оплата коммунальных платежей в доме, отсутствие задолженности за уже поступившие ресурсы в МКД, а также активность использования дистанционных сервисов энергокомпании жильцами, например, переход на электронные квитанции.

Претенденты на победу уже сегодня могут направить свои заявки на участие в акции на почту samara@esplus.ru. Их прием продлится до 31 октября 2023 года, после чего всем участникам будет предоставлен период с 1 ноября до 15 декабря, когда каждый из них сможет проявить свои организаторские таланты.

«Данный конкурс мы проводим всего второй год, но он уже успел зарекомендовать себя как уникальная инициатива, позволяющая оценить качество работы председателей советов МКД. К нам уже поступили первые заявки из Самары и Тольятти. Ожидаем желающих из числа управдомов Новокуйбышевска и Сызрани. В рамках профессионального конкурса мы поддержим самых грамотных и ответственных и отметим их ценными призами», - отметила директор по продажам Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Елена Тимшина.

Итоги конкурса «Старший по дому — надёжный партнёр» будут подведены в конце 2023 года. Следить за его новостями можно на официальном сайте Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс».