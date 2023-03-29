На ул. Полевой в Самаре ведется перекладка канализационной сети

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В центре города, на ул.Полевой специалисты «РКС-Самара» меняют колодец и 100 метров канализационной трубы диаметром 200 мм. Старая труба была уложена в 70х годах прошлого века и полностью выработала свой ресурс.

Чтобы не создавать препятствия жителям, сотрудникам учреждений и многочисленным прогуливающимся, основную часть работ сотрудники цеха эксплуатации канализации ведут бестраншейным способом, что существенно экономит время и минимизирует неудобства. Новый колодец в месте соединения канализационных труб в дальнейшем повысит надежность работы сетей.

Сейчас работа по перекладке вышла на финальный этап и будет завершена в ближайшее время.