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На уборке снега с автодорог регионального значения круглосуточно задействовано более 300 единиц техники

23 ноября 2023 17:36
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Губернатор заблаговременно нацелил глав муниципальных образований на проверку готовности всех служб в преддверии снегопадов.

Дорожные службы Самарской области в усиленном режиме работают над устранением последствий обильного трехдневного снегопада. С начала ноября только в Самаре выпало 86,4 мм осадков в виде дождя и снега, что составляет 187,8% от нормы. Высота снежного покрова превысила 16 см.

Оперативная уборка автомобильных дорог - на особом контроле губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Поручение усилить контроль за дорожной ситуацией в связи с изменением погодных условий глава региона дал еще на прошлой неделе.

Губернатор заблаговременно нацелил глав муниципальных образований на проверку готовности всех служб в преддверии снегопадов. Также на совещании в областном Правительстве глава региона поручил министру транспорта и автомобильных дорог Самарской области Ивану Пивкину взять дорожную обстановку на особый контроль.

 «В эти дни актуальной темой стала уборка снега в городах и районах. Главам обозначил, что этот вопрос необходимо держать на личном контроле и координировать службы. Это их должностные обязанности и прямая ответственность! Минтрансу поручил следить за ситуацией на автодорогах, во время ограничения движения на федеральных трассах – принимать все решения для организации мест обогрева и питания. Даже в тех случаях, когда перекрывают не в нашей области, но скопление машин происходит на территории региона», - сообщил Глава региона на своей странице в соцсети.

На текущей неделе зимнее содержание региональных трасс в Самарской области и прилегающих к ним территорий круглосуточно осуществляло до 323 снегоуборочных машин. Прошедшей ночью на региональных трассах в Самаре работало 82 единицы техники, в том числе ротор и лаповый снегопогрузчик, осуществляющие уборку снежных валов с проезжей части. В результате вывезено более 500 тонн снега. Также для уборки тротуаров и площадок остановок общественного транспорта привлечено свыше 50 дорожных рабочих. 

Узнать актуальную информацию о состоянии проезда по региональным трассам или сообщить о нештатной ситуации можно на страницах официальных групп министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области (vk.com/mintrans63) и ГКП «АСАДО» (vk.com/gkpasado) в социальной сети «ВКонтакте», а также по телефону диспетчерской службы ГКП Самарской области "АСАДО" : +7(846)268-41-41.

 

Фото:   пресс-служба Правительства СО

Теги: БДД

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