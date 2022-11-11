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На ЦТП Тольяттинских тепловых сетей появилось красочное граффити

11 ноября 2022 11:40
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На ЦТП Тольяттинских тепловых сетей появилось красочное граффити

На объекте Тольяттинских тепловых сетей ПАО «Т Плюс» появилось граффити. Увидеть арт-объект можно на центральном тепловом пункте (ЦТП) по адресу Автозаводское шоссе, 43а.

За вдохновением энергетики обратились к легендам Жигулёвских гор. И темой для иллюстрации стал сказ «Иван да Груня». Любовь безродного Ивана Молодцова и девушки Груни из села Усолье ярко зажглась и трагически оборвалась во времена вольницы Степана Разина. Впоследствии в их честь назвали Молодецкий курган и Девью гору на Самарской Луке.

Художниками проекта выступили Андрей ЧЖНС и Денис Вертиго.

«В этом году наше предприятие отмечает свой 60-летний юбилей. В честь этого праздника мы решили украсить один из теплосетевых объектов в Центральном районе. Уверен, что наше граффити порадует всех жителей Тольятти и напомнит им про богатую и самобытную историю края», - отметил технический директор-главный инженер Тольяттинских тепловых сетей Вадим Николаев.

В планах компании продолжить создание арт-объектов с героями легенд и преданий Жигулей.

Теги: Т ПЛЮС

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