На Ставропольской меняют канализационную трубу

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Специалисты «РКС-Самара» перекладывают 240 метров линии водоотведения в Промышленном районе.

Специалисты «РКС-Самара» перекладывают канализационную линию в Промышленном районе. Старая керамическая труба диаметром 150 мм постепенно пришла в нерабочее состояние. В домах 101, 103, 109 по ул. Ставропольской стали часто возникать технологические отказы системы водоотведения.

После устранения очередного засора сотрудники цеха эксплуатации канализации провели гидродинамическую чистку трубы, обследовали её и приняли решение заменить участок сети.

Работы ведутся бестраншейным способом, без вскрытия тротуаров и газонов. Специалистам предстоит протянуть под землёй более 240 метров новой полиэтиленовой трубы диаметром 160 мм. Обновлённый участок позволит значительно снизить вероятность возникновения засоров в системе водоотведения.

При этом соблюдение правил пользования канализацией остаётся обязательным для жильцов. В бытовую канализацию (раковину, ванну, унитаз) ни в коем случае нельзя смывать нерастворимый мусор! Любые твердые бытовые отходы – средства гигиены, остатки еды, жир, очистки, гранулы, стройматериалы, бумагу, тряпки – нужно выбрасывать только в мусорное ведро.