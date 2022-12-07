На станции водоподготовки «РКС-Самара» обновили запорную арматуру

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Чистая питьевая вода в городскую распределительную сеть подаётся со станций водозабора и водоподготовки. Каждая труба на насосно-фильтровальной станции - это крупная магистраль, от которой зависит водоснабжение всей Самары. Поэтому регулярное обслуживание и своевременное обновление инженерных узлов - важная задача для специалистов по водоподготовке «РКС-Самара».

Сейчас на насосно-фильтровальной станции №2 в Студёном овраге ведутся подготовительные работы к технологическому присоединению двух новых водоводов диаметром 600 мм. По ним в 2023 году мягкая волжская вода пойдёт в посёлок Управленческий. Пока идёт строительство новых труб, на станции готовят оборудование к работе с большей производительностью.

В декабре на НФС-2 произвели масштабную замену элементов запорной арматуры. Сотрудники станции демонтировали на очистных сооружениях семь старых, выработавших свой срок задвижек диаметром 400 и 800 мм. На их место установили новые поворотные затворы с электроприводом. Они современные, удобные в обслуживании, позволяют лучше контролировать процесс очистки воды и быстрее реагировать на нештатные ситуации. Работы проводились с переключением на резервные трубопроводы, без ущерба для процесса водоснабжения города.