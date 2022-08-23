На площадке «ВолгаФеста» начала работу творческая мастерская «Т Плюс»

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При поддержке ПАО «Т Плюс» на площадке фестиваля набережных «ВолгаФест» начала работу творческая мастерская под открытым небом «Теплый город».

В дни мероприятия каждый желающий сможет расписать заранее подготовленные эскизы, посвященные волжским городам: Самаре, Тольятти, Новокуйбышевску и Сызрани. Куратором проекта выступает самарская художница Наташа Суботина.

«Энергокомпания ежегодно оказывает поддержку «ВолгаФесту», предлагая жителям областной столицы различные творческие инициативы, направленные на формирование городской среды. Важным условием каждого проекта является личное участие, сопричастность к итоговому результату. В частности, картины, созданные в рамках мастерской «Теплый город», впоследствии украсят территорию проведения фестиваля набережных», - отметила руководитель регионального центра стратегических коммуникаций ПАО «Т Плюс» в г. Самаре Ольга Воробьева.

График работы творческой мастерской «Теплый город»

(Красноармейский спуск набережной р. Волга)

23.08 16.00-20.00

24.08 16.00-20.00

25.08 16.00-20.00

26.08 13.00-20.00

Энергетики приглашают жителей и гостей города посетить творческую мастерскую «Т Плюс» и внести свою лепту в украшение территории «ВолгаФеста».

Фото: «Т Плюс»