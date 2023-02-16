На ГОКС в Самаре обновляют аэротенки для биологической очистки стоков

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Как гигантские вафельные трубочки, возвышаются стройматериалы на ГОКС (городских очистных канализационных сооружениях). Продолжается модернизация сооружений биологической очистки, работы ведутся на аэротенках. Это огромные резервуары, в которых с помощью активного ила происходит биологическая очистка сточных вод.

Те самые «вафли» или «макароны», как их в шутку называют строители - это рулоны стеклопластиковой сетки, которую используют при торкретировании стен аэротенков. Так называется процесс нанесения строительной смеси (бетон, цемент) на поверхность. А чтобы смесь хорошо держалась, её наносят на сетку, которую закрепляют перед работами.

Модернизация ведётся по инвестпрограмме «РКС-Самара» и входит в федеральный проект «Оздоровление Волги». Стоимость мероприятий на ресурсоснабжающем предприятии только в прошлом году составила 1,5 млрд рублей.