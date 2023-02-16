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На ГОКС в Самаре обновляют аэротенки для биологической очистки стоков

16 февраля 2023 11:58
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На ГОКС в Самаре обновляют аэротенки для биологической очистки стоков

Как гигантские вафельные трубочки, возвышаются стройматериалы на ГОКС (городских очистных канализационных сооружениях). Продолжается модернизация сооружений биологической очистки, работы ведутся на аэротенках. Это огромные резервуары, в которых с помощью активного ила происходит биологическая очистка сточных вод.

Те самые «вафли» или «макароны», как их в шутку называют строители - это рулоны стеклопластиковой сетки, которую используют при торкретировании стен аэротенков. Так называется процесс нанесения строительной смеси (бетон, цемент) на поверхность. А чтобы смесь хорошо держалась, её наносят на сетку, которую закрепляют перед работами.

Модернизация ведётся по инвестпрограмме «РКС-Самара» и входит в федеральный проект «Оздоровление Волги». Стоимость мероприятий на ресурсоснабжающем предприятии только в прошлом году составила 1,5 млрд рублей.

 

Теги: РКС-Самара

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