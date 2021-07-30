Музей воды идёт к самарцам: коленвал с маховиком

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В конце XIX века вода для Самары добывалась из двух скважин на берегу Волги и подавалась в сеть с помощью паровых насосов. Два таких насоса были установлены в шахте на глубине семи саженей (около 15 метров), остальные – в машинном отделении.

Всего на городской водопроводной станции на тот момент было шесть паровых машин системы Worthington специальной конструкции с поверхностным холодильником. Их главная особенность – способ передвижения золотников, благодаря которому достигался плавный ход насоса без резких движений и толчков. Всего в город на начало работы водопровода подавалось больше 300 тысяч вёдер воды через специальный регулирующий резервуар.

В музее истории самарского водопровода хранится коленвал с маховиком для одной из таких паровых машин. Деталь обнаружили специалисты «РКС-Самара» во время земляных работ между первым и вторым подъёмами городской водопроводной станции в 2018 году. Коленвал, изготовленный из чугуна и дерева, передали хранителям музея, который как раз готовился к открытию.

Паровые насосы уже давно в прошлом, их заменили мощные электрические собратья. А коленвал с маховиком от паровой машины, как свидетель начала работы самарского водопровода, украшает собой уличную экспозицию музея.

2021 год – юбилейный: самарскому городскому водопроводу исполняется 135 лет. К этой дате «РКС-Самара» подготовили квартальный календарь с экспонатами музея истории самарского водопровода. На страницах календаря размещены фотографии некоторых любопытных экспонатов: документов ХIХ и ХХ веков о водоснабжении города, деревянной водопроводной трубы, уникальных крышек колодцев и запорной арматуры 1886 года. Всё это и другие интересные предметы, имеющие отношение к истории водоснабжения и водоотведения, можно увидеть в музее на Городской водопроводной станции.

В условиях ограничительных мероприятий экскурсии временно не проводятся, поэтому музей истории самарского водопровода придёт к своим посетителям сам. В инстаграм-аккаунте rks_samara появляются ежемесячные виртуальные экскурсии и рассказы об экспонатах из юбилейного календаря.