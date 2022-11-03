Лучшими электромонтерами ПАО «Т Плюс» стали представители Оренбурга, Самары и Екатеринбурга

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В Самаре завершились соревнования профессионального мастерства «Лучший дежурный электромонтер ПАО «Т Плюс» 2022 года. Двое специалистов, показавших наилучший результат – Александр Крупский (Оренбургский филиал) и Михаил Драко (Самарский филиал) – будут представлять энергокомпанию на Всероссийских соревнованиях электромонтеров в Москве.

Напомним, традиционный корпоративный конкурс проходил 1-2 ноября на базе Самарского учебно-курсового комбината – основного центра подготовки специалистов ПАО «Т Плюс». Претенденты на звание «лучших по профессии» преодолели 6 этапов, в числе которых были как теоретические, так и практические испытания.

«Я работаю на станции 4 года, и в рамках соревнований мне было интересно оценить свои умения и навыки в сравнении с коллегами из других регионов. Участие в конкурсе – это возможность обмена опытом и стимул для дальнейшего профессионального роста», - отметил старший электромонтер Новокуйбышевской ТЭЦ-1 Михаил Драко.

Всего на звание «лучшего по профессии» претендовали специалисты из 13 филиалов ПАО «Т Плюс». Все они уже стали победителями региональных этапов соревнований.

«В этом году мы впервые внедрили этап проверки когнитивных навыков и управления эмоциями. Это позволило нам более тонко отфиксировать уровень стрессоустойчивости всех участников соревнований, что крайне важно для профессии энергетика», - поделился руководитель направления развития руководителей ТЭС и теплосетей ПАО «Т Плюс», главный судья соревнований Вячеслав Страхов.

В 2022 году ПАО «Т Плюс» также планирует проведение соревнования профессионального мастерства среди сварщиков компании.