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Летняя поощрительная акция для добросовестных абонентов«РКС-Самара» продолжается

18 мая 2022 10:15
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Летняя поощрительная акция для добросовестных абонентов«РКС-Самара» продолжается

В мае 2022 года «РКС-Самара» проводит акцию для добросовестных абонентов, у которых нет долгов за холодное водоснабжение и водоотведение (или для тех, кто готов с ними расстаться). 

Для участия необходимо не иметь долгов и до 31 мая заплатить за воду за семь месяцев: оплатить квитанцию за апрель 2022 года и сделать авансовый платёж, равный шестикратному начислению за апрель. Общий платёж должен быть не менее 500 рублей. 

Все участники акции «Заплати за воду и отдыхай с удовольствием» получают на свой лицевой счёт в «РКС-Самара» 100 рублей и автоматически становятся участниками второго этапа акции – розыгрыша путёвки в один из самарских санаториев. Подведение итогов пройдёт в конце июля 2022 года. 

Условия простые. Платить всё равно придётся. Но все, кто примет участие в акции, получат приятные бонусы, возможность получить приз, а главное – всё лето уже могут не вспоминать об оплате. 

Для участия в акции не нужно приходить в центры обслуживания клиентов с подтверждающими документами. Программное обеспечение «РКС-Самара» позволит автоматически определить всех абонентов, сделавших авансовый платёж. С победителями свяжутся сотрудники компании, а информация о розыгрыше и видео будут размещены на сайте samcomsys.ru.



 

Теги: РКС-Самара

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