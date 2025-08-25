212

24 августа исполнилось 94 года Владиславу Николаевичу Плятнеру – легенде самарского водоканала.

Владислав Николаевич Плятнер посвятил водопроводу и канализации всю свою профессиональную жизнь. С 1961 по 2001 год при его участии и под его руководством развивался куйбышевский, а затем самарский водоканал.

В «РКС-Самара» до сих пор работают сотрудники, перенимавшие опыт Плятнера. Они сохраняют традиции тех славных времён и передают их следующим поколениям специалистов. На Аллее Славы самарского водопровода несколько лет назад была открыта звезда В.Н.Плятнера как дань уважения человеку, определившему развитие отрасли на многие годы вперёд.

Сотрудники «РКС-Самара» поздравляют Владислава Николаевича с 94-летием и желают благополучия, здоровья и долгих лет жизни!

Фото предоставлено пресс-службой «РКС-Самара»