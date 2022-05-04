Квитанции за тепло за апрель уже доступны клиентам «ЭнергосбыТ Плюс» 

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Клиентам Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» доступны квитанции на оплату тепловой энергии, потребленной в апреле 2022 года. Узнать свое начисление за минувший месяц можно либо в Личном кабинете, либо оформив электронную квитанцию.

Онлайн-сервисы «ЭнергосбыТ Плюс» позволяют максимально оперативно оплачивать тепло и горячую воду. В частности, электронную квитанцию можно получить, находясь на даче или в другом городе, и сразу же произвести оплату услуги. Кроме того, отказ от бумажных платежных документов – это забота об экологии: в 2021 году клиенты энергокомпании, подключившиеся к электронной квитанции, общими усилиями спасли порядка 20 деревьев.

«Призываю клиентов компании своевременно и в полном объеме оплатить полученное тепло. А жители региона, имеющие задолженность перед энергокомпанией, имеют возможность принять участие в весенней акции и получить приятный подарок от энергетиков. Данная инициатива продлится до 31 мая 2022 года», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

Подробности об акции «Весна – тают пени!» можно узнать на сайте promo.esplus.ru.