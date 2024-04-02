Квитанции «ЭнергосбыТ Плюс» на оплату тепла и горячей воды доступны в личном кабинете

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С 1 апреля клиентам Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» доступны квитанции на оплату тепла и горячей воды за март. Узнать свое начисление за минувший месяц и произвести оплату можно в Личном кабинете.

На данный момент этим сервисом пользуются порядка 55% клиентов энергокомпании из Самары, Новокуйбышевска, Тольятти и Сызрани. Личный кабинет предназначен для управления лицевым счетом онлайн и доступен с любого мобильного устройства. С его помощью можно также передать показания приборов учета, подать заявку в службу поддержки и подписаться на получение электронной квитанции.

«При наличии задолженности у клиентов компании есть уникальная возможность оплатить ее с выгодой. Достаточно до 31 мая погасить долги за тепло и горячую воду и внести текущий платеж. Это основные условия акции «Весна – тают пени», которая стартовала 1 апреля. Призываю всех жителей региона воспользоваться возможностью получить бонус от энергетиков», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Владимир Сураев.

Подробности об акции «Весна – тают пени!» можно узнать на сайте promo.esplus.ru.