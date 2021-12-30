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Контакты оперативных служб «РКС-Самара»

30 декабря 2021 11:43
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Контакты оперативных служб «РКС-Самара»

Если вы столкнулись с проблемой на уличных сетях водоснабжения или водоотведения, есть несколько способов сообщить об этом. 

Сотрудники технического блока «РКС-Самара» работают в выходные и праздничные дни. Они, как и в будни, добывают и очищают воду из Волги и скважин, собирают и очищают стоки столицы региона. 

Центральная диспетчерская служба и дежурные бригады в круглосуточном режиме следят за состоянием централизованных систем водоснабжения и водоотведения и в случае необходимости устраняют аварийные ситуации. 

Увидели в Самаре аварийную ситуацию на уличных сетях водоснабжения и водоотведения? Звоните или пишите:

- телефоны диспетчерской «РКС-Самара» 334-75-12 и 336-86-51,

- в мессенджеры WhatsApp или Viber на +7-917-013-70-07. 

Вопросы, связанные с оплатой услуг водоснабжения и водоотведения, можно будет решить, начиная с 10 января. Обращаем внимание, что аккаунт @sks_rks в сети Twitter с 31 декабря по 9 января 2022 года работать не будет

 

Теги: РКС-Самара

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