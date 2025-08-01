Конференция водоканалов России состоится в Самаре в августе

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Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения проведет в августе на базе «РКС-Самара» отраслевую конференцию с участием водоканалов из 30 регионов страны

С 25 по 29 августа 2025 года в Самаре состоится XVII Конференция водоканалов России. Её посетят более 400 человек из 30 субъектов РФ для обсуждения ключевых направлений развития отрасли водоснабжения и водоотведения страны.

Конференция водоканалов России ежегодно проводится Российской ассоциацией водоснабжения и водоотведения в различных городах с целью обмена опытом и достижениями регионов по обеспечению населения питьевой водой и очисткой сочных вод. В этом году Самара принимает семнадцатое по счёту мероприятие, в рамках которого планируется масштабная деловая программа с участием представителей Совета Федерации, Минстроя России, Минприроды России, ФАС России, Росприроднадзора, Главгосэкспертизы, Фонда развития территорий, региональных регуляторов, администраций городов и сельских поселений, а также водоканалов из всех субъектов РФ.

Участники конференции рассмотрят ход реализации государственных программ по модернизации коммунальной инфраструктуры, обновлению систем водоснабжения, реконструкции очистных сооружений, снижению негативного воздействия сточных вод на водные объекты. Помимо этого, в фокусе обсуждения эффективные подходы, технологии и цифровые решения для бесперебойного обеспечения населения питьевой водой, вопросы привлечения инвестиций в отрасль, развития кадров, выстраивания сбалансированной тарифной политики на услуги водоснабжения и водоотведения и многое другое.

«РКС-Самара» представят гостям конференции достижения в области очистки сточных вод и водоподготовки. Одним из главных объектов для посещения станут городские очистные канализационные сооружения (ГОКС), реконструированные в рамках федеральной программы «Оздоровление Волги». ГОКС всегда были и остаются уникальным экологическим барьером между городом-миллионником и рекой.

Очистные сооружения были построены в 70-х годах ХХ века. Спустя 50 лет «РКС-Самара» провели масштабную реконструкцию, которая стала возможна благодаря государственно-частному партнерству, одновременному вложению средств федерального проекта и инвестпрограммы «РКС-Самара», региональных и местных бюджетов.